Galatasaray'ı sarsan yolsuazluk!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGalatasaray'ı sarsan yolsuazluk!
GeriFutbol Galatasaray'ı sarsan yolsuazluk!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
28.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Galatasaray'ı sarsan yolsuazluk!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Galatasaray'ı sarsan yolsuazluk!

Galatasaray Kulübü, divan kurulu üyelerine birer mektup göndererek, kombine kart satışlarında son iki yılda yolsuzluk yapıldığının tespit edildiğini duyurdu.

Divan kurulu üyelerine uygulanan özel indirim hakkının suistimal edildiği belirtilen mektupta, söz konusu eylemi gerçekleştiren
kulüp personelinin işine son verildiği bildirildi. Aynı zamanda Galatasaray Kulübü Genel Kurul üyesi olan şahıs ‘ihraç’ talebi ile kulüp disiplin kuruluna sevk edildi. Sarı kırmızılı camiada büyük yankı yaratan ve kombine kart satışı konusunda yeni tedbirler alınmasına yol açan olayın detayları şöyle:

Sarı kırmızılı kulüp, divan üyelerine mektup gönderdi

Galatasaray Denetleme Kurulu tarafından yapılan düzenli olarak yapılan incelemeler sırasında, uzun süredir kulüpte görev yapan bir personelin, divan kurulu üyelerine yüzde 50 indirimli olarak satılan kombine kartlardan haksız kazanç elde ettiğinden şüphelendi. Daha sonra yürütülen kapsamlı soruşturma sonucunda, 2017 yılında gerçekleşen 262 indirimli kombinenin 47’sinin, 2018’de de 241 indirimli kombinenin 57’sinin, bırakın divan kurulu üyeliğini, Galatasaray Kulübü üyesi dahi olmayan kişilere satıldığı ortaya çıktı.

Artık başvurular ıslak imza ile yapılabilecek

Denetleme kurulunun konu ile ilgili raporunun ardından, yolsuzluğu gerçekleştiren personelin işine son verildi. Daha sonra divan kurulu üyelerine birer mektup göndererek olay hakkında bilgilendirme yapıldı ve buna benzer yolsuzlukların tekrarlanmaması için alınan tedbirler anlatıldı. Buna göre Galatasaray Divan Kurulu üyeleri, indirimli kombine kartlarını alabilmek için bundan böyle şu yöntemi uygulayacak: 1-) Kombine kart satın almak veya yenilemek isteyenler, Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan formu eksiksiz dolduracak. 2-) Başvuru sahipleri formların altına ıslak imza atacak. Islak imza olmayan formlar geçersiz sayılacak. Kombine kart almak isteyen divan kurulu üyeleri, 12 Temmuz tarihine kadar başvuru yapabilecek. Bu arada kulüp yönetiminin, yaşanan olayla ilgili genel kurul üyelerine de bilgilendirme yapacağı belirtildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Muriqi bu hafta kesinleşir
Mustafa Denizli: İstediğiniz her şeyi yapacağız
143 milyon dolarlık bebek!
Galatasaray'ı sarsan yolsuazluk!