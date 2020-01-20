Son Dakika | Antalyaspor'dan Podolski'den eski takımına duygusal veda

Süper Lig'e geri dönen ve Antalyaspor'la anlaşma sağlayan Lukas Podolski, eski takımı Vissel Kobe için duygusal bir veda mesajı yayınladı.

Alman futbolcu, "Japonya'da birçok harika hatıralarım oldu.. Japonya şehri ve halkı hakkında iyi izlenimler edindim. Sahada ve saha dışında gerçekten vazgeçilmez bir üç yıl geçirdim. Minnettarım! 😢❤️💯" şeklinde bir tweet attı.