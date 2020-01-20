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GeriFutbol Son Dakika | Antalyaspor'dan Podolski'den eski takımına duygusal veda
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Futbol
Haber Giriş: 20.01.2020 - 12:15,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Antalyaspor'dan Podolski'den eski takımına duygusal veda

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Son Dakika | Antalyaspor'dan Podolski'den eski takımına duygusal veda

Antalyaspor'la anlaşma sağlayan Lukas Podolski, eski takımı Vissel Kobe'ye veda etti

Süper Lig'e geri dönen ve Antalyaspor'la anlaşma sağlayan Lukas Podolski, eski takımı Vissel Kobe için duygusal bir veda mesajı yayınladı.

Alman futbolcu, "Japonya'da birçok harika hatıralarım oldu.. Japonya şehri ve halkı hakkında iyi izlenimler edindim. Sahada ve saha dışında gerçekten vazgeçilmez bir üç yıl geçirdim. Minnettarım! 😢❤️💯" şeklinde bir tweet attı.

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Transfer Haberleri | Lukas Podolski, Antalyada
Transfer Haberleri | Lukas Podolski, Antalya'da!

 

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