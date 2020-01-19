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Futbol
Haber Giriş: 19 Ocak 2020 - 07:24, /

Transfer Haberleri | Lukas Podolski, Antalya'da!

Galatasaray'ın eski yıldızı Lukas Podolski, Antalya'ya geldi ve ayağının tozuyla çayını içti.

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Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un prensipte anlaştığı, Japonya'nın Vissel Kobe takımının Alman forvet oyuncusu Lukas Podolski Antalya'ya geldi.

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Antalyaspor'la 1,5 yıllık sözleşme imzalayacak olan 34 yaşındaki futbolcu Antalya Havalimanı CIP salonundan çıkışı sırasında ikram edilen çayı içti.

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Taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşması nedeniyle bir süre CIP kapısında bekleyen Podolski ile fotoğraf çektirmek isteyen taraftarlar arasında izdiham yaşandı.

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Taraftarlara üçlü çektiren futbolcu, kendisini bekleyen araca binerek, konaklayacağı otele geçti.

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Alman futbolcuyla yarın ya da pazartesi günü düzenlenecek törenle sözleşme imzalanacağını öğrenildi.

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Tecrübeli futbolcu, daha önce Galatasaray'da 2015-2017 yıllarında forma giymişti.

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Antalyaspor, Lukas Podolski transferiyle birlikte Sinan Gümüş transferini de resmen açıklayacak.

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Antalyaspor ayrıca Kasımpaşa'dan Veysel Sarı'yla da 1.5 yıllık kontrat imzaladı.

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