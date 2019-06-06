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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
06.06.2019 - 13:21, Son Güncelleme:

Son 5 yılda ilk kez! Süper Lig'deki gençler...

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Son 5 yılda ilk kez! Süper Lig'deki gençler...

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunda genç futbolculara fazla forma şansı verilmedi.

Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyonluğuyla tamamlanan sezonda 1 Ocak 1998 ve daha sonra doğan 28 futbolcu şans buldu.

Ligde 14 ekip, 21 yaş ve altında forma giyen futbolcuları sahaya sürerken, Bursaspor ve Galatasaray'da bu kriterlere uygun dörder oyuncu dikkati çekti.

Bu ekipleri üçer futbolcuyla Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Kayserispor, ikişer oyuncuyla Antalyaspor ve Trabzonspor, birer futbolcuyla Atiker Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe ve MKE Ankaragücü izledi.

Genç isimler içinde en fazla süreyi Aytemiz Alanyaspor'dan İtalyan ekibi Sassuolo'ya transfer olan Merih Demiral, Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür, Antalyaspor'dan Doğukan Sinik ile Almanya'nın Stuttgart takımına transfer olan Galatasaray'dan Ozan Kabak aldı.

- Son 5 yıldaki en az genç futbolcu sayısı

Süper Lig'de 28 genç oyuncuya şans verilen 2018-2019 sezonu, son 5 yılda gençlerin en az süre aldığı sezon oldu.

Geçen sezon 40 genç ismin şans bulduğu ligde 2016-2017'de 37, 2015-2016'da 47 ve 2014-2015'te ise 43 genç futbolcu sahada yer aldı.

Son 5 yılda ilk kez Süper Ligdeki gençler...

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