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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.04.2018 - 14:48, Son Güncelleme:

Soldado'dan örnek davranış!

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Soldado'dan örnek davranış!

Fenerbahçe'nin İspanyol santrforu Roberto Soldado, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında, Türkiye'nin otizmli ilk lisanslı tenisçisi Burak Erdoğan'la korta çıktı.

Büyük Kulüp'te düzenlenen etkilikte Soldado, 29 yaşındaki Burak Erdoğan'la tenis oynadı.  Soldado ve Burak, korta çıkmadan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Soldado, bu organizasyonda bulunduğu için büyük bir mutluluk duyduğunu anlatarak, "Bu önemli günün farkındayım. Çok çalışarak lisans alacak düzeye gelmiş bir arkadaşımız var. Onun çabasını görmek bizim için mutluluk verici. Bazı acılar tek başına kaldırılmıyor. Buraya gelerek bilinci artırmak istedim. Hayatta kesinlikle hiçbir sınır yoktur. Bu yönde hayatımızı sürdürmemiz lazım. Hiçbir sınırımız yok, her şeyi başarabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Daha önce tenis oynadığını aktaran Soldado, sosyal medyada basketbol oynarken paylaştığı videonun sorulması üzerine, "Hayatımda beni en fazla strese sokan maça şimdi çıkacağım. Biraz tenis oynadım. Özellikle yazları arkadaşlarımla oynuyorum. Uzun zamandır oynamıyordum. Yarından itibaren tamamen futbola odaklanacağım." şeklinde konuştu.

Kısa bir konuşma yapan Burak Erdoğan ise "Merhaba. Soldado'yla tenis oynamak istiyorum. En büyük Fenerbahçe." ifadelerini kullandı.
Burak Erdoğan'ın antrenörü Bener Erkorur da etkinliğin önemine dikkati çekerek şunları kaydetti:
"Türkiye'de 10 kişiden 8'i otizmi bilmiyor. Burak'la 2000 yılında hikayemiz başladı ve kurduğumuz hayale aşık olduk. O da Burak'ın tenis oynamasıydı. Türkiye'nin otizmli ilk lisanslı tenisçisi. Turnuvalara katılarak otizmi temsil ediyor. Türkiye'de 800 binin üzerindeki otizmliye de umut oluyor. Fenerbahçe Kulübüne ve Soldado'ya çok teşekkür ederiz. Belki bu organizasyon sayesinde yüzlerce otizmli çocuk tenis oynayacak ve hayata katılacak."

Açıklamalardan sonra Soldado ve Burak, korta çıkarak tenis oynadı. Renkli görüntülerin yaşandığı gösteri maçından sonra iki isim hatıra fotoğrafı çektirdi.

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