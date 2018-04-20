Soldado'dan olay sözler: Aynısı bize yapılınca...
Kadıköy'de oynanan ve çıkan olayların ardından tatil edilen Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin yankıları sürüyor. Olayla ilgili bir çok değerlendirme ve yorum gelirken konuya ilişkin bir paylaşım da Fenerbahçeli futbolcu Roberto Soldado'dan geldi...
İşte İspanyol futbolcunun resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşım...
Dun yasananlardan dolayi cok uzgunum. Biz baska statlardan bundan daha kotu durumlar yasadik. Ama hicbir zaman Turk Futbolu’nun imajini bu hale getirecek bir sekilde sahayi terk etmedik. Ikinci yarinin basindan itibaren maca devam etmemek icin her seyi yaptilar!
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