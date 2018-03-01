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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol Soldado'dan hakem isyanı: 'Etki altında kalıyor'
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Sıradaki Haber:5 yıl sonra aynı tablo! İki yıldız...

Futbol
DHA
01.03.2018 - 23:12, Son Güncelleme:

Soldado'dan hakem isyanı: 'Etki altında kalıyor'

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Fenerbahçeli futbolcu Roberto Soldado, Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Pazar günkü maçı tekrar izlediklerini ve hatalarını tespit ettiklerini söyleyen İspanyol golcü, "Aslında motivasyon kendiliğinden oluşuyor. Pazar günkü maçı izledik, hatalarımızı gördük. O maçta kendi tarzımızı oyuna yansıtamadık. Bu maçta beklentimiz farklıydı. Farklı bir Fenerbahçe göstermek istiyorduk. Bunu gösterdiğimize inanıyorum. Topa sahip olan bir Fenerbahçe vardı. Ne tür bir futbol oynayabileceğimizi gösterdik. Pazar akşamından sonra bu skoru almak güzel oldu. Kırmızı kartları görmesek farklı olurdu. Fırsatlar ürettik ve bunları değerlendirmeyi başardık" dedi.

"PEPE İLE OYNUYORSANIZ, ONA KARŞI MÜCADELE ETMELİSİNİZ"
Saha içerisinde Pepe ile sürekli olarak ikili mücadelelere girmesi üzerine konuşan Soldado, "Pepe ikili mücadelelere giren bir oyuncu, ona karşı oynuyorsanız ona karşı mücadele etmelisiniz. Sahada yaşananlar sahada kalır. Benim ona büyük saygım var, onun da bana saygı gösterdiğini düşünüyorum. Türkiye'de gerçekten inanılmaz duygularla yaşanıyor futbol. Bana göre bugün sınır aşıldı. Evet futbolda bunlar var ama bugün limiti geçtik. Olaylar stadın içerisinde kalmalı" ifadelerini kullandı.

"BUGÜN EV SAHİBİ VE DEPLASMAN TAKIMLARININ KİM OLDUĞU NET BİR ŞEKİLDE GÖZÜKÜYORDU"
Maçın hakemi Fırat Aydınus ile ilgili düşüncelerinin sorulması üzerine Soldado, "Hakemle ilgili bir şeyler söylemek zor. Böyle statlarda deplasmanda oyunuyorsanız, maçın hakemi de bunun etkisinde kalıyor. Bugün ev sahibi ve deplasman takımlarının kim olduğu net bir şekilde gözüküyordu" diyerek sözlerini noktaladı.

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