Sofiane Feghouli'den menajerine flaş talimat
Pek çok kulübün radarındaki Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli menajerine flaş bir talimat verdi.
Sezonun ikinci yarısında gösterdiği inanılmaz performansla hem teknik heyetin hem de taraftarın gözbebeği olan Cezayirli yıldız, daha uzun yıllar Sarı-Kırmızılı formayı giymeyi hedefliyor.
Sevilla ve Suudi Arabistan kulüplerinin gündemindeki Feghouli, hiçbir yere gitmek istemiyor. Bu doğrultuda menajeriyle de görüşen Feghouli’nin, “Sakın teklif getirme. Ben ve ailem burada çok mutluyuz ve Galatasaray’da kalacağım. İlk şampiyonluğumu burada yaşadım, daha çok kupa kaldırmak istiyorum” dediği öğrenildi.
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