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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Sabah
10.06.2019 - 09:46, Son Güncelleme:

Galatasaray'dan Vedat Muriç'e 3,5 milyon Euro

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Galatasaray'dan Vedat Muriç'e 3,5 milyon Euro

Mbaye Diagne'yi satarak FFP kıskacından kurtulmak isteyen sarı-kırmızılıların hedefindeki ilk isim olan Kosovalı golcü Vedat Muriç'in de Galatasaray'a gelmek istemesi, yönetimin elini güçlendiriyor.

Finansal Fair Play (FFP)'ye takılmamak için Diagne'yi satma kararı alan Galatasaray, Senegalli golcünün Afrika Kupası'ndaki performansını bekliyor. Diagne yerine gündeme gelen ilk isim Rizespor'dan Vedat Muriç oldu.

Teknik direktör Fatih Terim'in alınması yönünde 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'a olumlu görüş verdiği Vedat Muriç için Çaykur Rizespor'a sözlü teklifini ileten sarı kırmızılı kulüp bu hafta resmi girişimlerine başlayacak.

TOULOUSE BEKLEMEDE

25 yaşındaki Kosovalı golcü ile Galatasaray dışında Fenerbahçe ve Toulouse ilgileniyordu. Fenerbahçe transferden çekilme noktasına gelirken, Fransız temsilcisi Toulouse 3 milyon Euro resmi teklifini yapıp beklemeye geçti.

2.5 milyon Euro ile pazarlıklara başlayan Galatasaray, teklifini 3 milyon Euro'ya yükseltti. Rizespor 10 milyon Euro talep etse de sarı kırmızılılar maksimum 3.5 milyon Euro'ya çıkmayı düşünüyor.

MURİÇ'İN GÖNLÜ ASLAN'DA

Rizespor ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Vedat Muriç'in Galatasaray'da oynamak istemesi de sarı-kırmızılı yönetimin pazarlık masasındaki en büyük kozu durumunda.

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