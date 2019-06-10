Galatasaray'dan Vedat Muriç'e 3,5 milyon Euro
Mbaye Diagne'yi satarak FFP kıskacından kurtulmak isteyen sarı-kırmızılıların hedefindeki ilk isim olan Kosovalı golcü Vedat Muriç'in de Galatasaray'a gelmek istemesi, yönetimin elini güçlendiriyor.
Finansal Fair Play (FFP)'ye takılmamak için Diagne'yi satma kararı alan Galatasaray, Senegalli golcünün Afrika Kupası'ndaki performansını bekliyor. Diagne yerine gündeme gelen ilk isim Rizespor'dan Vedat Muriç oldu.
Teknik direktör Fatih Terim'in alınması yönünde 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'a olumlu görüş verdiği Vedat Muriç için Çaykur Rizespor'a sözlü teklifini ileten sarı kırmızılı kulüp bu hafta resmi girişimlerine başlayacak.
TOULOUSE BEKLEMEDE
25 yaşındaki Kosovalı golcü ile Galatasaray dışında Fenerbahçe ve Toulouse ilgileniyordu. Fenerbahçe transferden çekilme noktasına gelirken, Fransız temsilcisi Toulouse 3 milyon Euro resmi teklifini yapıp beklemeye geçti.
2.5 milyon Euro ile pazarlıklara başlayan Galatasaray, teklifini 3 milyon Euro'ya yükseltti. Rizespor 10 milyon Euro talep etse de sarı kırmızılılar maksimum 3.5 milyon Euro'ya çıkmayı düşünüyor.
MURİÇ'İN GÖNLÜ ASLAN'DA
Rizespor ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Vedat Muriç'in Galatasaray'da oynamak istemesi de sarı-kırmızılı yönetimin pazarlık masasındaki en büyük kozu durumunda.
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