Slimani şov yaptı! "Sen neymişsin"
Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşatan Cezayirli oyuncu Slimani, Tanzanya karşılaşmasının ilk yarısında şov yaptı.
Afrika Uluslar Kupası C Grubu'nda lider durumda bulunan Cezayir, son sırada yer alan Tanzanya ile karşılaşıyor.
Fenerbahçe ile sezon sonunda yollarını ayıran Slimani, Tanzanya maçına 11'de başlarken, golcü oyuncu, Cezayir'in ilk yarıyı 3-0 önde kapattığı mücadelede 1 gol atıp 2 de asist yaptı.
Slimani'nin bu performansı sosyal medyada çok konuşulurken, "Sen neymişsin" yorumları yapıldı.
2018-19 sezonunda sarı lacivertli formayı giyen Slimani, 25 maçta 5 gol atabilmişti.
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