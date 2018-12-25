Skrtel paylaştı, taraftar çıldırdı! Apar topar...
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu sarı lacivertli taraftarları çılgına çevirdi.
Süper Lig'in ilk yarısını 17. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de Skrtel, Antalyaspor maçı sonrası dönüş uçağında yaptığı paylaşımla sarı-lacivertli taraftarların büyük tepkisini çekti.
Slovak futbolcu gelen tepkiler üzerine paylaşımını kısa sürede kaldırdı.
Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı ve ligin ilk yarısını küme düşme hattında, 17. sırada tamamladı. Mücadelenin ardından Skrtel'in noel paylaşımı ise sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti.
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