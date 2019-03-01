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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik
01.03.2019 - 11:01, Son Güncelleme:

Skandal açıklama! Tartışma alevlendi...

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Skandal açıklama! Tartışma alevlendi...

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Zenit Saint Petersburg'a 3-1 yenilerek Avrupa defterini kapattığı mücadeleye Tolgay Arslan ile Sergey Semak arasında yaşanan gerilim damgasını vurmuştu.

Tolgay'ın Robert Mak ile girdiği ikili mücadele sonrası taç çizgisinin önüne kadar gelen Zenit'in hocası Semak, Sarı Lacivertli futbolcuyla sert bir tartışmanın içine girmişti.

Mücadele sonrası yaptığı açıklamada yaptığının bir futbol hilesi olduğunu ve Tolgay'ın sarı kart görmesini sağlamak istediğini belirten 43 yaşındaki teknik adam, bu sefer de resmi Instagram hesabından söz konusu pozisyonun videosunu paylaşarak şunları yazdı:

"Bir teknik direktörün mizacı nasıl olmalı? Bir hoca, takımına nasıl enerji aktarmalı? Bu konu üzerine çok düşündükten sonra şu sonuca vardım ki bir teknik direktör, her şeyden önce gerçek olmalı. Kalpten gelen duygular, her zaman samimiyetsizlik ve sahtelikten daha güçlüdür."

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