Sivasspor'un yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay oldu
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor , teknik direktör Rıza Çalımbay ile anlaşmaya vardı.
Spor Toto Süper Lig'de sezonu 11. sırada tamamlayan Sivasspor, Tamer Tuna ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Hakan Keleş ile devam etmeme kararı almıştı.
A Spor'un haberine göre, yeni sezon öncesi teknik direktör arayışlarını sürdüren kırmızı beyazlılar, 2010-2011 sezonunda takımı çalıştıran teknik direktör Rıza Çalımbay ile anlaşmaya vardı.
56 yaşındaki tecrübeli teknik adam, son olarak Süper Lig ekibi Atiker Konyaspor'u çalıştırmıştı.
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