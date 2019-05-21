Transferi resmen bitti! 7 milyon euroya...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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La Liga şampiyonu Barcelona, ilk transferini yaptı. Katalan ekibi FC Groningen'de forma giyen 18 yaşındaki futbolcu Ludovit Reis'i transfer etti. Hollanda kulübü transferi resmen açıkladı. Transferin 8 milyon Euro'ya gerçekleştiği iddia edilirken, oyuncunun da senelik 2,5 milyon Euro net ücret alacağı İspanyol basınınca iddia edildi. Reis 2017 Ekim ayında Sparta Rotterdam'a attığı golle, 1 Ocak 2000 doğumlu futbolculardan sonra dünyaya gelen ilk skorer oyuncu oldu.
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Julian Brandt
Leverkusen --> Dortmund (25 milyon Euro)
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Olivier Giroud
Chelsea, Fransız golcüsü Olivier Giroud'nun sözleşmesini 1 yıl uzattı.
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Nico Schulz
Borussia Dortmund, Hoffenheim'ın 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu Nico Schulz'u 27 milyon Euro karşılığında transfer etti.
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Kerem Demirbay
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayer Leverkusen, Hoffenheim'den Türk asıllı Alman futbolcu Kerem Demirbay'ı transfer etti. Alman Haber Ajansının (DPA) haberinde ise kırmızı-siyahlı kulübün Kerem için yaklaşık 28 milyon euro serbest kalma bedeldi ödediği aktarıldı.
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Christian Pulisic
Chelsea, Borussia Dortmund forması giyen Christian Pulisic'i renklerine baaladı. İngiliz kulübü transfer için 84 milyon euro harcadı.
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Toni Kroos
Real Madrid, Toni Kroos'un sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı.
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Lisandro Martinez
Hollanda takımı Ajax, 7 milyon euroya Defansa takımında forma giyen defans oyuncusu Lisandro Martinez'i transfer etti.
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Vincent Kompany
Manchester City'den ayrılan Belçikalı stoper Kompany, altyapısından yetiştiği Anderlecht'e döndü. Yıldız isim hem futbolcu hem teknik direktör olarak görev alacak.
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Eder Militao
Real Madrid, 21 yaşındaki Brezilyalı stoper Eder Militao'nun transferi için Porto ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. İspanya devi genç futbolcu ile 6 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
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Lucas Hernandez
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, İspanya'nın Atletico Madrid takımından Fransız oyuncu Lucas Hernandez'i transfer etti. Savunma oyuncusunun 1 Temmuz 2019'dan geçerli olmak üzere 2023-2024 sezonun sonuna kadar sürecek 5 yıllık sözleşmeye imza attığı ifade edilen açıklamada Bayern Münih'in Hernandez için 80 milyon avro bonservis bedeli ödeyeceği kaydedildi.
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Benjamin Pavard
Bayern Münih, Stuttgart'tan Benjamin Pavard'ı 35 milyon euroya transfer etti.
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Kevin Mbabu
Young Boys forması giyen Kevin Mbabu, 9,20 milyon euro karşılığında Wolfsburg'a transfer oldu.
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Ihlas Bebou
Hannover 96'da forma giyen sağ bek oyuncu Ihlas Bebou, 8.5 milyon euro karşılığında Hoffenheim'ın yolunu tuttu.
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Ferland Mendy
Lyon'da forma giyen sol bek Ferland Mendy, 48 milyon euro karşılığında Real Madrid'e transfer oldu.
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Thorgan Hazard
Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, Thorgan Hazard ile 2024 yılına kadar sözleşme imzaladı. Thorgan Hazard transferinin maliyeti açıklanmazken; oyuncunun güncel piyasa değeri 45 milyon euro civarında...
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Luka Jovic
E. Frankfurt forması giyen Luka Jovic, 60 milyon euro karşılığında Real Madrid'in yolunu tuttu.
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Daniel James
Manchester United yeni sezon için 21 milyon euro karşılığında Swensea forması giyen Daniel James ile anlaşma sağldı.
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Eden Hazard
Chelsea'nin yıldız ismi Eden Hazard 100 milyon euro bonservis bedeli ile Real Madrid'e transfer oldu.
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Aritz Aduriz
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Athletic Bilbao, 38 yaşındaki forvet oyuncusu Aritz Aduriz ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu. Bask bölgesi takımı Athletic Bilbao'da futbol kariyerine başlayan ve 3 farklı dönemde toplam 11 sezon oynayan Aduriz, 2012 yılından bu yana aralıksız kırmızı-beyazlı formayı giyiyor. Athletic formasıyla sahaya çıktığı 390 resmi maçta 171 gol atan Aduriz, kulüp tarihinin en çok skor üreten 6. futbolcusu konumunda.
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Vincent Kompany'li Manchester City, Premier Lig'de 98 puan toplayarak şampiyonluğa uzandı...