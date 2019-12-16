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Futbol
AA
16.12.2019 - 15:33, Son Güncelleme:

Sivassporlu Ziya Erdal, 4 yıl sonra gol sevinci yaşadı

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Sivassporlu Ziya Erdal, 4 yıl sonra gol sevinci yaşadı

Demir Grup Sivasspor'un başarılı sol beki Ziya Erdal, yaklaşık 4 yıl sonra gol atmanın sevincini yaşadı.

Süper Lig'in 15. haftasında kırmızı-beyazlı ekibin Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği maça Hakan Arslan'ın kart cezası nedeniyle orta sahada ilk 11'de başlayan Ziya, başarılı bir performans sergiledi.

Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın farklı bir mevkide görev vermesine rağmen performansıyla beğeni toplayan Ziya, Sivasspor'u 2-0 öne geçiren golde Emre Kılınç'a gol pasını veren isim oldu.

Deneyimli oyuncu, karşılaşmanın 90 7. dakikasında ise Fenerbahçe ağlarını havalandırarak takımının 3. golüne imza attı.

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1553 gün sonra gol sevinci yaşadı

Lider Sivasspor'un, Fenerbahçe'ye karşı zaferinde önemli katkı sağlayan Ziya Erdal, 4 yılı aşkın süredir devam eden gol orucunu da bozmuş oldu.

Süper Lig'de son golünü 13 Eylül 2015'te Sivasspor'un deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldığı maçta atan Ziya, bin 553 gün sonra yeniden gol sevinci yaşadı.

Rıza Çalımbay'dan şampiyonluk açıklamasıSüper Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, ligin ilk yarısında kalan 2 maçı en iyi şekilde bitirmek istediklerini söyledi.
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Sivassporlu Ziya Erdal, 4 yıl sonra gol sevinci yaşadı

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