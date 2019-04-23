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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
23.04.2019 - 15:54, Son Güncelleme:

Sivasspor galibiyete hasret

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Sivasspor galibiyete hasret

Spor Toto Süper Lig'de sahasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Demir Grup Sivasspor'un galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

Ligde en son 25. haftada, 8 Mart'ta Evkur Yeni Malatyaspor'u iç sahada 2-0 mağlup eden kırmızı-beyazlı ekip, bu karşılaşmanın ardından çıktığı 4 lig maçında da galip gelemedi.

Evkur Yeni Malatyaspor galibiyetinin ardından deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1, sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'a 3-1 yenilen, Atiker Konyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Sivasspor, dün de sahasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup olarak galibiyet hasretini sonlandıramadı.

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Sivasspor'u zor maçlar bekliyor

Ligde topladığı 35 puanla 13. sıraya gerileyen kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan 5 haftada birbirinden zorlu maçlara çıkacak.

Sivasspor, bu zorlu periyotta iç sahada Medipol Başakşehir ve Galatasaray, deplasmanda ise Çaykur Rizespor, Göztepe ve MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

Ligin 30. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün kulüp tesislerinde basına ve taraftara kapalı yaptığı antrenmanla başlayan kırmızı-beyazlı ekip, yarın gerçekleştireceği idmanla karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürecek.

Çaykur Rizespor ile Demir Grup Sivasspor arasındaki karşılaşma 27 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak.

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Sivasspor galibiyete hasret

 

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