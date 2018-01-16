Sivasspor, Antalya kampını tamamladı

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, sezonun ikinci yarısına Antalya'da yaptığı kampla hazırlanan Demir Grup Sivasspor, bugün Sivas'a dönecek.

Antalya Havalimanı'ndan İstanbul aktarmalı Sivas'a gelecek kırmızı-beyazlı ekip, yarın kulüp tesislerinde yapacağı antrenmanla ligin 18. haftasında evinde oynayacağı Teleset Mobilya Akhisarspor maçının hazırlıklarına başlayacak.

Demir Grup Sivasspor, Antalya kampında 3 hazırlık maçı yaptı. İlk karşılaşmada Gençlerbirliği'ne 4-1 mağlup olan kırmızı-beyazlı ekip, ikinci maçında Kazakistan ekibi Zhetysu ile 1-1 berabere kaldı. Demir Grup Sivasspor, son hazırlık maçında ise dün Kazak temsilcisi Tobol ile karşılaştı ve rakibini 1-0 yenmeyi başardı.

Demir Grup Sivasspor'un, Kardemir Karabükspor'dan transfer ettiği Rumen defans oyuncusu Paul Papp da kampın son günlerinde kırmızı-beyazlı ekibin çalışmalarına katıldı.







