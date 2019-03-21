Sırbistan, Almanya'ya geçit vermedi
Hazırlık maçında Almanya ile Sırbistan karşı karşıya geldi. Volfkswagen Arena'da oynanan maç 1-1 sona erdi.
Almanya, Volfkswagen Arena'daki hazırlık maçına iyi başlayamadı. Rakibinin oyun üstünlüğü kurmasına izin vermeyen Sırbistan, 12. dakikada bir penaltı kazandı ve Jovic ile öne geçti: 0-1.
Rakibine 69 dakika izin vermeyen ve Ljajic ile 44. dakikada çok net bir fırsatı kullanamayan Sırbistan, beraberlik golüne engel olamadı.
Mücadelenin 69. dakikasında Goetzka sahneye çıktı ve skora 1-1'lik dengeyi getirdi. Maçta başka gol sesi çıkmazken, 1-1 eşitlikle sona erdi.
Beşiktaşlı Adem Ljajic, mücadelede 90 dakika forma giydi.
Öte yandan, Milan Pavkov, müsabakanın 90+4. dakikasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
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