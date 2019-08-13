Simon Kjaer zor gözüküyor
İspanyol ekibi Sevilla’da forma giyen Fenerbahçe’nin eski oyuncusu Simon Kjaer’in yeniden takıma dönmesi için yoğun bir transfer mesaisi harcanmıştı.
İspanyollar, Kjaer’i takımda tutmak konusunda aşırı bir tutum sergilememesine rağmen Danimarkalı stoperin, kalmaktan yana tavır aldığı öğrenildi. Sarı-Lacivertliler’in de kiralık olarak almak istediği Kjaer konusunda son ana kadar bekleme kararı aldığı belirtildi.
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