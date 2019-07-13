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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
13.07.2019 - 14:32, Son Güncelleme:

Simon Kjaer, Sevilla'da topbaşı yaptı

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Simon Kjaer, Sevilla'da topbaşı yaptı

Fenerbahçe ile adı anılan ve bir dönem sarı-lacivertlilerin formasını da terleten Danimarkalı savunmacı Simon Kjaer, takımı Sevilla'da yeni sezon hazırlıkları kapsamında topbaşı yaptı.

Fenerbahçe'nin savunma bölgesine takviye konusunda transfer listesinde yer aldığı iddia edilen Simon Kjaer, takımı Sevilla ile yeni sezon hazırlıklarına başladı. Danimarka Milli Takımı'nda yer aldığı için takımdan ayrı izin yapan tecrübeli savunmacı, tatilinin bir bölümünü de İstanbul'da geçirmişti.

2015-2017 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giyen 30 yaşındaki stoperin sarı-lacivertlilerle görüştüğü ve kiralama konusunda pazarlıkların sürdüğü belirtiliyor.

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Simon Kjaer, Sevillada topbaşı yaptı

Sevilla'dan Real Madrid'den Reguilon'u kiralamıştı...

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