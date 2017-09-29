Sıfırcı Almanlar! 6 takım birden, 36 yıl sonra...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Bayern Münih, Borussia Dortmund ve Leipzig ile UEFA Avrupa Ligi'nde oynayan Hertha Berlin, Hoffenheim ve Köln ikinci hafta maçlarında rakiplerine mağlup oldu.

"Devler Ligi"nde Borussia Dortmund'un sahasında Real Madrid'e 3-1, Leipzig'in deplasmanda Beşiktaş'a 2-0 ve Bayern Münih'in de deplasmanda Paris Saint-Germain takımına 3-0 mağlup olmasının ardından UEFA Avrupa Ligi'nde dün oynanan karşılaşmalarda Köln, Kızıl Yıldız'a 1-0, Hoffenheim Ludogorets'e 2-1, Hertha Berlin de Östersunds'a 1-0 yenildi.

Avrupa'da mücadele eden takımların hiçbirinin puan alamamasına dikkati çeken Alman basını, bu duruma tepki gösterdi.

"Bundesliga Avrupa'ya karşı: 0-6. Avrupa kupalarında kara hafta tam oldu" yorumunda bulunan Express gazetesi, 1981 yılında 6 Alman takımının aynı gün içinde bütün maçlarını kaybettiğini, 36 yıl sonra Avrupa kupalarında mücadele eden 6 Alman temsilcisinin 3 günde tüm maçlarını kaybettiğini okuyucularına aktardı.

Kölner Stadtanzeiger gazetesi de, "36 yıl sonra ilk kez tüm Alman takımları yenildi" başlığını kullanarak, Avrupa Ligi'nde mücadele eden Köln, Hertha Berlin ve Hoffenheim'ın "uluslararası sahnede Alman rezaletini tamamladığı" değerlendirmesini yaptı.

Kicker dergisi, "Kara hafta tamam" ifadesini kullanarak, Alman takımlarının 6 mağlubiyet almasının Şampiyonlar ve Avrupa Ligi'nin kuruluşundan beri ilk kez yaşandığına dikkati çekti.