Shane Larkin ayağıyla 3'lük attı
Anadolu Efes'in ABD'li yıldızı Shane Larkin'in sosyal medyadan paylaştığı video büyük ilgi topladı.
Bu sezon müthiş performansıyla dikkat çeken 27 yaşındaki oyun kurucu sosyal medya hesabından bir video paylaştı.
Video'da antrenman yapan Larkin'in crossover yaptıktan sonra 3 sayı çizgisinden ayağının içiyle topa vurarak 3 sayılık basket attığı görülüyor.
Sergen Yalçın atmıştı
Larkin'in bu videosu Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta oynadığı dönemde salonda yapılan antrenmanda ayağıyla attığı basketi hatırlattı.
Bu sezon lacivert beyazlı formayla THY Avrupa Ligi'nde Bayern Münih karşısında attığı 49 sayıyla Avrupa Ligi tarihinde bir maçta en fazla sayı üreten oyuncu rekorunu kırdı.
ABD'li oyuncunun Türk vatandaşı yapılarak milli takıma alınması da gündeme gelmişti.
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