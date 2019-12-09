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GeriBasketbol NBA'de günün sonuçlar | Lakers, Davis'in 50 sayı attığı maçta Timberwolves'u yendi
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Basketbol
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09.12.2019 - 10:40, Son Güncelleme:

NBA'de günün sonuçlar | Lakers, Davis'in 50 sayı attığı maçta Timberwolves'u yendi

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NBA'de günün sonuçlar | Lakers, Davis'in 50 sayı attığı maçta Timberwolves'u yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, sahasında Minnesota Timberwolves'u 142-125 yendi.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Lakers, Anthony Davis'in 50 sayı, 7 ribaunt, 6 asist, 4 top çalmayla yıldızlaştığı maçta Timberwolves'u 142-125 mağlup ederek üst üste 4. olmak üzere 21. galibiyetini aldı.

Lakers'ta LeBron James 32 sayı, 13 asist, 4 ribaunt, Alex Caruso 16 sayı, 4 ribaunt, 4 asistle galibiyete katkı sağladı.

Art arda 4, bu sezon 12. yenilgisini yaşayan Timberwolves'ta Karl-Anthony Towns ve Andrew Wiggins 19'ar, Josh Okogie 18 sayı kaydetti.
Öte yandan milli basketbolcu Furkan Korkmaz, takımı Philadelphia 76ers'ın sahasında Toronto Raptors'ı 110-104'lük skorla geçtiği mücadeleyi 3 sayı, 2 ribaunt, 2 asist, 1 top çalmayla tamamladı.

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NBA'e 9 maçla devam edilecek.

Sonuçlar
Brooklyn Nets-Denver Nuggets: 105-102
Charlotte Hornets-Atlanta Hawks: 107-122
Philadelphia 76ers-Toronto Raptors: 110-104
Washington Wizards-Los Angeles Clippers: 119-135
Miami Heat-Chicago Bulls: 110-105
Dallas Mavericks-Sacramento Kings: 106-110
Portland Trail Blazers-Oklahoma City Thunder: 96-108
Los Angeles Lakers-Minnesota Timberwolves: 142-125

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