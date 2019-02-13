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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: İHA
13.02.2019 - 20:26, Son Güncelleme:

Sergen Yalçın: "Biz de geçen hafta nasibimizi aldık"

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Sergen Yalçın: "Biz de geçen hafta nasibimizi aldık"

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Trabzospor ile oynayacakları karşılaşmayla ilgili, "Trabzonspor iyi bir takım, güçlü iyi oyunculardan kurulu bir ekip. İç sahada da iyi oynayan bir takım. Kolay maç olmayacak” dedi.

Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarını yaptığı çift idmanda sürdürdü. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın gözetiminde yapılan ilk idmana futbolcular hareketleriyle başladığı idmana 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Futbolcular günün ikinci idmanını ise taktik çalışması esneme hareketleri yaparak tamamladı. tamamladı. İdmana sakatlığı bulunan Isaac Sackey ile takımın son transferi Obi katılmadı. Alanyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

“VAR sistemine güveniyoruz”

Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın,
hakem hatalarına değinerek, VAR sistemi olmasına rağmen sıkıntıların olduğunu söyledi. Yalçın, ”Önümüzde bir Trabzonspor maçı var. Trabzonspor'un da Galatasaray maçındaki hakem hatalarını öne sürerek yaptığı açıklamalar var. Son Haftalarda tabii dışarıdan görünen; saha içerisinde VAR sistemi olmasına rağmen çok ciddi hatalar olması herkesi sıkıntıya sokuyor. Çünkü, ligin her bölgesinde bir savaş var. İşte aşağıda bir savaş, yukarıda bir savaş, UEFA'ya gitmek isteyen takımlar ayrı bir savaş. Mücadele gücü yüksek bir lig geçiyor. Hakem arkadaşlara ve VAR sistemine güveniyoruz. Onlardan hiçbir şüphemiz yok ama ortada yapılan hatalar da var. Kendi açımızdan son Göztepe maçında maçtan sonra açıklama yapmadım. Çünkü pozisyonları izlememiştim, yorumda bulunmadım ama izledikten sonra maalesef bizim takıma da yazık olmuş” dedi.

“Artık herkesin çok dikkatli olması lazım”

Göztepe maçındaki hakem kararlarını da eleştiren Yalçın, “Göztepe maçında hakem üç kere VAR'a gidip, bir kırmızı kartı, ki yüzde yüz kırmızı kart, ilk yarıdaki pozisyonda onu göstermemesi. Son dakikada iki oyuncumuza birden şarj yapılması kendine avantaj sağlanıp gol atılması. Yani bu tür şeylerin es geçilmesi tabi bizim de canımızı sıkmadı değil. Sıktı biraz ama birçok takımın başına böyle şanssızlıklar geliyor. Burada hakemlerin dürüstlüğünden şüphe etmiyorum ama sanki VAR'ı yorumlamada biraz problem oluyor. Yorumlama hatası yapıyor hakem arkadaşlar, öyle görünüyor biraz. O yüzden artık ligin en zor dönemine giriliyor. Bu dönemde artık herkesin çok dikkatli olması lazım. Özellikle en çok hakem arkadaşlara düşüyor. Onların böyle gündeme gelmeleri böyle güzel giden bir ligde doğru değil. Yani o kadar gündeme gelmemeliler. Verdikleri kararlarla biz de geçen hafta nasibimizi aldık hakemden. Ama bu hafta farklı bakıyoruz” diye konuştu.

“Kolay maç olmayacak”

Hafta sonu oynayacakları Trabzonspor maçın da değerlendiren Yalçın, ”Trabzonspor iyi bir takım, güçlü iyi oyunculardan kurulu bir ekip. İç sahada da iyi oynayan bir takım. Kolay maç olmayacak. Tabii zor maç olacak, bunun farkındayız. Biz de ona göre hazırlanıyoruz. Umarım bizim için iyi bir deplasman olur diye düşünüyoruz. Takım olarak işte iki tane cezalı oyuncumuz var. Dört sarı kart oldu, stoper ve sol bek mevkinde iki oyunumuz cezalı duruma düştü ama oyuncu kadromuz var. Orayı kapabilecek oyuncularımız var, diğer oyuncularımız da oraları kapatabilecek. Diğer oyuncularımız da o işleri yapabilecek kapasitede oyuncular. Bakalım iyi çalışıp hafta sonunu bekleyeceğiz. Sol bekte NSakala cezalı ve yedeği yok. Tzavellas da cezalı duruma düşünce bu mevkide sıkıntı yaşanır mı? Evet, bu bölgede biraz sıkıntı yaşıyoruz ama bir şekilde orayı uyduracağız yani hafta sonu. Orayı bir oyuncuyla dolduracağız. Çok problem olarak görmüyoruz biz. N’Sakala da Tzavellas da önemli oyuncular tabi ama onların yerine oynayacak oyuncular da bizim için değerli oyuncular. Onlar da bu takımın oynayan oyuncuları. Onlar da oynadıkları bölgeyi en iyi şekilde kapatacaklardır diye düşünüyorum. Tabii zor bir deplasman, bizim için iki hafta zor deplasmana gidiyorsunuz. Bu kolay değil. Zor bir fikstür oynuyoruz aslında ikinci yarı. İşte Galatasaray ile oynadık iki tane Göztepe ve Trabzon deplasmanları bunlar zor maçlar. Her türlü zorluğa rağmen geçen haftaki müsabakayı yani üç kere VAR'a gidip de bizim lehimize karar çıkmaması çok enteresan oldu. Biz bir şeyler beklediğimiz VAR kararından rakip lehine kararlar vermesi yani Fırat hoca içinde pekiyi bir maç olmadı” ifadelerini kullandı.

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