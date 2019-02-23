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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
23.02.2019 - 20:25, Son Güncelleme:

Sergen Yalçın: "Artık Alanyaspor iyi bir takım olmaya başladı"

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Sergen Yalçın: "Artık Alanyaspor iyi bir takım olmaya başladı"

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 3-0 yenen Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, artık iyi bir takım olmaya başladıklarını söyledi. 

Sergen Yalçın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazandıkları için mutlu olduğunu belirtti. 
Alınan 3 puanın çok değerli olduğunu vurgulayan Yalçın, "Gerçekten çok zor bir lig ortamı var. Herkes çok çaba ve mücadele sarf ediyor. Kazandığımız için mutluyuz. Oyuncularımın çabası ve isteklerinden dolayı mutluyum. Kendilerine teşekkür ediyorum." dedi. 
Kasımpaşa'nın ilk yarıda 10 kişi kalmasıyla ikinci devrenin tek taraflı oynandığını dile getiren Yalçın, "İkinci yarıda oyun tamamen bizim
kontrolümüzde geçti. Kolay değil bu seviyelerde oynamak. Her takım için zor. Kasımpaşa bunun zorluklarını yaşadı ama bana göre iyi ve güçlü bir takım. Sıkıntı yaşayabilirler ama Mustafa hoca en kısa sürede çözecektir, çünkü çok tecrübeli bir isim." ifadelerini kullandı. 

Yalçın, bu galibiyetle ligde orta pozisyonları yakaladıklarını dile getirerek, şöyle konuştu: 

"Çok zor bir ikinci yarı oluyor. İyi çalışıyor ve iyi antrenmanlar yapıyoruz. Herkes bu zorlukların farkında. Son dönemde takım olma yolunda çok ciddi mesafe katettiğimizi düşünüyorum. Artık Alanyaspor iyi bir takım olmaya başladı ve o görüntüyü de dışarıya veriyor. Oyunu izlerken her şeyi beraber yapabilen, pas yüzdesi yüksek, pozitif oyun oynamaya ve pozisyon üretmeye çalışan, izleyiciye keyif vermeye çalışan bir takım görüntüsü veriyoruz. Son haftalarda başarılı oluyoruz ve bu yüzden de çok mutluyuz. Bugün için mutluyuz ama önümüzdeki haftalara bakacağız." 

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