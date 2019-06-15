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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
15.06.2019 - 18:50, Son Güncelleme:

Şeref Has son yolculuğuna uğurlandı

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Şeref Has son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden A Milli Futbol Takımı ve Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından Şeref Has (82) son yolculuğuna uğurlandı.

Şeref Has'ın Bebek Camisi'nde ikindi vaktinde kılınan cenaze namazına, ailesinin yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik, eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Şen ve sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyeleri, eski futbolcular ile kulüp çalışanları katıldı.
Cenaze namazı öncesinde konuşan Nihat Özdemir, "Hatıralarımızdan hiç silinmeyecek bir isimdi. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Öyle sporcular yetiştirmek için Allah'a dua ediyoruz. Futbolun çok önemli isimlerinden biriydi. Aynı zamanda Fenerbahçe'nin de önemli isimlerinden biriydi. Ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Allah'ın rahmeti üzerine olsun." ifadelerini kullandı.

Şeref Has son yolculuğuna uğurlandı

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de Şeref Has'ın Türk futbolunun çok değerli bir ismi olduğunu aktararak, şunları kaydetti:
"Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine başsağlığı diliyorum. Şeref Abi benim çocukluk yıllarımda çok değerli bir futbolcuydu. Fenerbahçe'de o zaman Selim Ağabey, Ogün'lerin Levent'lerin olduğu dönemleri hatırlıyorum. Daha sonra biz büyüdük oyuncu olduk, antrenör olduk, A Milli Takıma geldiğimizde de kendisiyle çalıştık. Futbolculuğunun yanında, tarife tam uygun olan birisiydi, hem futbolcu yetenekleri hem de karakteri ile örnek bir insandı. A Milli Takım'da çalıştığım dönem sonrasında çok büyük destek verdi. Birlikte bilgileriyle insani değerleriyle çok faydalandığımız bir insandı. Tekrar Allah'tan rahmet diliyorum."

Şenes Erzik de Şeref Has'ın vefatı nedeniyle üzgün olduğunu belirterek, "İlk federasyonu kurduğumuz zaman paydaşlarımızdan önde giden insanları, bize faydası olacak insanları seçtik. Şeref Has bunlardan biriydi. Dolayısıyla Şeref Has ile yalnız Fenerbahçe'de beraberliğimiz yoktu, yöneticilik zamanlarımızda, sonradan da Türk futboluna katkılarda bulunacak mevkilerde oldu. Çok iyi ve değerli bir insandı. Hiç kimseyi üzmedi, futbolcu olarak da yönetici olarak da daima doğrunun yanında oldu. Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun." şeklinde konuştu.
Cenaze namazının ardından Şeref Has'ın naaşı omuzlara alınarak cenaze aracına götürüldü. Merhumun cenazesi Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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