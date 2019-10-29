Serdar Aziz döndü, taşlar yerine oturdu
Sezon başındaki sakatlık sıkıntıları atlatılınca Fenerbahçe, asıl kimliğine geri döndü.
Sezon öncesi özellikle defansta yaşanan sakatlıklar nedeniyle sağ bekte Ozan, stopede Jailson, sol bekte Dirar’ı oynatmak zorunda kalan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Yukatel Denizlispor ve İttifak Holding Konyaspor maçlarıyla savunmada taşları yerli yerine oturtmaya başladı.
Isla, Serdar aziz, Zanka, Hasan Ali Kaldırım kurgusuyla sahaya dizilen Fenerbahçe, rakiplere daha az pozisyon vermeye başladı. Özellikle Serdar Aziz’in son iki maçtaki performansı belirleyici oldu.
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