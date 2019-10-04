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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.10.2019 - 15:12, Son Güncelleme:

Serdar Aziz: "Ayrılmıyorum, 3 yıl daha Fenerbahçe'deyim"

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Serdar Aziz: "Ayrılmıyorum, 3 yıl daha Fenerbahçe'deyim"

Fenerbahçe ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunan Serdar Aziz, sarı-lacivertli takımın birlik ve beraberlik içerisinde şampiyonluğa kilitlendiğini açıkladı.

Sarı lacivertli savunma oyuncusu hakkında çıkan "Ocakta takımdan gönderilecek" haberlerini yalanlayan Serdar Aziz, "Basında çıkan haberleri çok ciddiye almıyorum. Fenerbahçe'de en üst düzeyde oynamak için fiziksel ve psikolojik olarak hazır olmanın sorumluluğunu iyi biliyorum. Bu sebeple kendimi her an hazır tutuyorum, Bir futbolcunun Fenerbahçe'de oynamasının sorumlulukları çok ağırdır, ben bu sorumluluk bilinciyle kendimi hazır tutuyorum" dedi.

Fenerbahçe'nin bu sezon futbolcusu ve teknik heyetiyle birlikte birlik, beraberlik içerisinde şampiyonluğa odaklandığının altını çizen Serdar Aziz, "Takımımız çok iyi gidiyor, bu süreçte oynayıp oynamamak sorun değil, takımın başarısı önemli. 3 yıl Fenerbahçe ile sözleşmem devam ediyor, Bu sorumluluğun bilincinde bir Fenerbahçe futbolcusu olarak son ana kadar bu büyük kulübün parçası olacağım" şeklinde konuştu.

Kendisini fiziksel ve psikolojik olarak çok iyi hissettiğini ifade eden Serdar Aziz; "Takımda şu anda harika bir bağ var, hocalarımız, takım arkadaşlarımız ile kuvvetli bir ilişkimiz. Daha ligin 6. haftasında ve şu anda gidecekler, kalacaklar gibi haberler çıkıyor, bunlar beni etkilemiyor. Bu çıkan haberler takım içerisindeki birlik ve beraberliği bozmaya yönelik" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşmesinin olduğunu ve bu süre zarfında çalışma disiplini ve mesleki ilkerinden bir an olsun taviz vermeyeceğini belirten Serdar Aziz, "Talihsiz bir sorun yaşadım, elimde bir çatlak var. Bu süreci de olumlu bir şekilde atlattık. Gerek psikolojik, gerekse fiziksel olarak en düzeyde oynamak için hazırım. Şu ana kadar çalışma disiplinimden ve mesleki ilkelerimden asla taviz vermedim, bundan sonra da vermeyeceğim. Hocamız, takımın başarısı için en doğru kararı verir, ben de kendimi her an hazır durumda tutuyorum ve takdir tamamen Ersun Yanal hocamızın" şeklinde konuştu.

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Serdar Aziz: Ayrılmıyorum, 3 yıl daha Fenerbahçedeyim

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