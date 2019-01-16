Şenol Güneş'ten Burak Yılmaz'a: "Cuma akşamı forma senin"
Şenol Güneş, geçen kasımdan bu yana maça çıkmayan Burak Yılmaz’a, dün taktik idmanda ilk 11’de yer verdi. Yıldız isim henüz tam hazır olmasa da Akhisarspor maçında oynayacak.
Beşitkaş’a yeniden dönen Burak Yılmaz, Akhisarspor maçına ilk 11’de başlayacak. Dün yapılan ve basına açık olan idmanda teknik direktör Şenol Güneş, taktik çalışmada Burak Yılmaz’a yeleği bizzat kendisi vererek, Akhisar maçında sahaya sürmeyi planladığı ilk 11’de yer verdi.
Güneş’in bu tercihi sürpriz olarak değerlendirildi. Zira, aylardır maç yapmayan Burak Yılmaz, fiziksel olarak henüz hazır hale gelmedi. Antalya kampında sıkı bir çalışma yapsa da maç eksiğinden ötürü Burak Yılmaz’ın Akhisar maçında en iyi ihtimalle ikinci devrenin sonlarında oynaması bekleniyordu.
BU SEZON 7 MAÇTA 5 GOLÜ BULUNUYOR
Burak Yılmaz da Güneş’in ilk 11’de sahaya sürme kararı sonrası kendisini mental olarak da maça hazırlamaya başladı. Burak Yılmaz, istediği seviyeye henüz ulaşmasa da cuma günü oynanacak olan Süper Lig’in ikinci devresinin açılış maçına kadar açıklarını tamamen kapatmak için çalışacak. Güneş, Burak Yılmaz’ı oynatacağının ilk işaretlerini Adem Ljajic’e idmanlarda yoğun şekilde savunma arkasına top çalışması yaptırarak vermişti. Burak Yılmaz bu sezon en son maçına 4 Kasım 2018’de Trabzonspor formasıyla Bursaspor karşısında çıkmıştı. Ligde toplam 7 maça çıkan yıldız golcü 2’si penaltıdan olmak üzere 5 kez fileleri havalandırdı.
DÖRT BÜYÜK KULÜPTE DE FORMA GİYMEYİ BAŞARDI
Siyah beyazlı formayla en son maçını 21 Aralık 2007’de Manisaspor’a karşı yedekten girerek oynamış ve ligin ikinci yarısındaysa Ege temsilcisine satılmıştı. Burak Yılmaz, 11 yıl sonra yani 4 bin 45 gün sonra Akhisar’da yeniden sahne alacak. 33 yaşındaki futbolcu, siyah beyazlı formayla 49 maçta 6 gol kaydetmişti. İlk olarak Antalyaspor’dan Beşiktaş’a gelen Burak Yılmaz, Fenerbahçe, Eskişehir, Trabzonspor ve Galatasaray formalarını da giydi. Tecrübeli futbolcu, yıldızlaşma sürecine Şenol Güneş yönetimindeki Trabzonspor gösterdiği başarıyla girmişti. Güneş ve Yılmaz, şimdi Beşiktaş’ta yeni bir sayfa açtı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle