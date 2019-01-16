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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
İsmail ER
16.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Şenol Güneş'ten Burak Yılmaz'a: "Cuma akşamı forma senin"

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Şenol Güneş'ten Burak Yılmaz'a: "Cuma akşamı forma senin"

Şenol Güneş, geçen kasımdan bu yana maça çıkmayan Burak Yılmaz’a, dün taktik idmanda ilk 11’de yer verdi. Yıldız isim henüz tam hazır olmasa da Akhisarspor maçında oynayacak.

Beşitkaş’a yeniden dönen Burak Yılmaz, Akhisarspor maçına ilk 11’de başlayacak. Dün yapılan ve basına açık olan idmanda teknik direktör Şenol Güneş, taktik çalışmada Burak Yılmaz’a yeleği bizzat kendisi vererek, Akhisar maçında sahaya sürmeyi planladığı ilk 11’de yer verdi.

Güneş’in bu tercihi sürpriz olarak değerlendirildi. Zira, aylardır maç yapmayan Burak Yılmaz, fiziksel olarak henüz hazır hale gelmedi. Antalya kampında sıkı bir çalışma yapsa da maç eksiğinden ötürü Burak Yılmaz’ın Akhisar maçında en iyi ihtimalle ikinci devrenin sonlarında oynaması bekleniyordu.

BU SEZON 7 MAÇTA 5 GOLÜ BULUNUYOR

Burak Yılmaz da Güneş’in ilk 11’de sahaya sürme kararı sonrası kendisini mental olarak da maça hazırlamaya başladı. Burak Yılmaz, istediği seviyeye henüz ulaşmasa da cuma günü oynanacak olan Süper Lig’in ikinci devresinin açılış maçına kadar açıklarını tamamen kapatmak için çalışacak. Güneş, Burak Yılmaz’ı oynatacağının ilk işaretlerini Adem Ljajic’e idmanlarda yoğun şekilde savunma arkasına top çalışması yaptırarak vermişti. Burak Yılmaz bu sezon en son maçına 4 Kasım 2018’de Trabzonspor formasıyla Bursaspor karşısında çıkmıştı. Ligde toplam 7 maça çıkan yıldız golcü 2’si penaltıdan olmak üzere 5 kez fileleri havalandırdı.

DÖRT BÜYÜK KULÜPTE DE FORMA GİYMEYİ BAŞARDI

Siyah beyazlı formayla en son maçını 21 Aralık 2007’de Manisaspor’a karşı yedekten girerek oynamış ve ligin ikinci yarısındaysa Ege temsilcisine satılmıştı. Burak Yılmaz, 11 yıl sonra yani 4 bin 45 gün sonra Akhisar’da yeniden sahne alacak. 33 yaşındaki futbolcu, siyah beyazlı formayla 49 maçta 6 gol kaydetmişti. İlk olarak Antalyaspor’dan Beşiktaş’a gelen Burak Yılmaz, Fenerbahçe, Eskişehir, Trabzonspor ve Galatasaray formalarını da giydi. Tecrübeli futbolcu, yıldızlaşma sürecine Şenol Güneş yönetimindeki Trabzonspor gösterdiği başarıyla girmişti. Güneş ve Yılmaz, şimdi Beşiktaş’ta yeni bir sayfa açtı.

 

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