Şenol Güneş: "Takım olgusunu yerleştiremedik"

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Futbol
19.08.2018 - 22:48, Son Güncelleme:

Şenol Güneş: "Takım olgusunu yerleştiremedik"

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Şenol Güneş: "Takım olgusunu yerleştiremedik"

Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında Beşiktaş deplasmanda B.B. Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından açıklamada bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, “İlk yarı iyi değildik. İkinci yarı tam tersi oldu” diye konuştu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, “Erzurum’da iyi bir ambiyans vardı. İlk yarıda oyuna iyi başlamadık istedik ama tersine Erzurumspor bizden daha iyi başladı. İkinci yarıda da tam tersi oldu. Goller bulduk. Bu süreci yaşayacağız. İlk yarı iyi değiliz geçen hafta da aynıydı. 3 deplasmana gittik. Bunlara rağmen daha iyi oynayacak oyuncularım var. Erzurumspor bizi zorladı. 3 puanı kazandık. 4-4-2'ye gittik. İlk başladığımızda umduğumuz gibi gitmedi. Rakip uzun toplarla oynadı. Bir değişikliğe gittik 36 dakikada. Bu da bize olumlu yansıdı. Lens, Caner iyi durumda. İlk yarı düşündüğümüz oyun ortaya çıkmadı. Daha çok çalışmamız gerekiyor. Daha takım olgusunu tam yerleştirmedik” diye konuştu.

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