Şenol Güneş isyan etti: 'Neyi eleştiriyorlar...'

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları;

"Akıcı oyunumuzla fazla pozisyon bulma şansımız olmadı. Maça istekli arzulu başladık. Rakibe de pozisyon vermedik ama kısır bir maç oldu. Gereksiz fauller yapıldı. Oyununun tamamına bakarsak rakibe pozisyon vermedik, biz de pozisyona giremedik. İki takımın da konsantrasyonu üst seviyedeydi. Başakşehir savunma yönünü daha iyi kullanıp, berabere gitmek istedi, biz de onu aşmak istedik. Son dakikada yediğimiz golde donuk kaldı savunmamız. Bizim için kayıp 2 puan oldu, üzgünüz" ifadelerini kullandı.

ELEŞTİRİLERE İSYAN ETTİ

Oyuncuların lig ve Şampiyonlar Ligi şeklinde ayrım yaptığı şeklinde eleştiriler olan Güneş, "Ne için neyi eleştiriyorlar bilmiyorum ama biz 4 maçta iki puan aldık. Bu algılara Türkiye'de alıştık. Beşiktaş'ın çocuğu diyorlar, şimdi de Avrupa ve lig diye ayırıyorlar. Sahada oynanan futbol vardı. Bizim takım sahaya çıkıp elinden geleni yaptı. Oyuncuların hiçbir kabahati yok, ellerinden geleni yaptılar. Video hakem diyorlar, bir şeyler konuşuluyor ama ben anlamıyorum. Video hakem geldiği zamanda yabancı hakeme geçeceğiz hiç kuşkunuz olmasın" diye konuştu.