Beşiktaş evinde Başakşehir ile berabere kaldı

Vodafone Park'ta oynanan mücadelede ev sahibi Beşiktaş'ın golünü 90+2. dakikada Tosic atarken konuk ekip Medipol Başakşehir'in golünü 89. dakikada Beşiktaşlı eski futbolcu Kerim Frei kaydetti.

Bu sonucun ardından Medipol Başakşehir puanını 17'ye yükselterek 24 puanı bulunan lider Galatasaray'ı takibini sürdürürken, Beşiktaş da puanını 15'e yükseltti.



EMRE BELÖZOĞLU GERİ DÖNDÜ

Medipol Başakşehir'de ligde son oynanan Aytemiz Alanyaspor maçının ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan kaptan Emre Belözoğlu, Beşiktaş karşısında ilk 11'deki yerine geri döndü. Deneyimli futbolcu, hafta içinde takımının Hoffenheim ile deplasmanda oynadığı mücadelede forma giyememişti.

GÖKHAN İNLER VE KERİM FREİ YEDEK

Turuncu-lacivertli ekibin sezon başında kadrosuna kattığı Gökhan İnler ve Kerim Frei, eski takımları Beşiktaş'a karşı ilk 11'de sahaya çıkmadı. Teknik direktör Abdullah Avcı, Gökhan ve Kerim'i, yedekler arasında tuttu. Siyah-beyazlı taraftarlar, eski oyuncularını karşılaşma öncesinde tribünlere çağırdı. Futbolcular da taraftarlarının sevgi gösterisine alkışlarla karşılık verdi.

MOSSORO 100. LİG MAÇINDA

Medipol Başakşehir'in orta sahasında görev yapan Brezilyalı futbolcu Marcio Mossoro, Beşiktaş karşılaşması ile Süper Lig'deki 100. maçına çıktı. 2014-2015 sezonunda turuncu-lacivertli ekibe transfer olan deneyimli futbolcu, oynadığı 99 lig maçında 12 kez fileleri havalandırmıştı.



Avrupa Şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımımız, kupasıyla birlikte devre arasında Başkan Fikret Orman ve Göksel Gümüşdağ ile taraftarları selamladı.

METE KALKAVAN'A PROTESTO

Maç öncesi ısınmak için sahaya çıkan Mete Kalkavan ve yardımcıları stadı dolduran taraftarların hışmına uğradı. Sahaya adımlarını atar atmaz şok bir protesto ile karşılaşan Kalkavan ve yardımcıları ne olduğunu anlayamaz bir tavırla şaşkınlığını gizleyemedi. Beşiktaş taraftarları hakem Mete Kalkavan’ı yoğun bir şekilde ıslıkladı.

GÖKHAN GÖNÜL YEDEK

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, geçen hafta ilk onbirde yer verdiğini Gökhan Gönül'ü Başakşehirspor karşısında kulübede tuttu. Güneş, Medel, Oğuzhan Negredo, Mitroviç'i kulübeye aldı.

200 BİN TL DERS OLDU

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in geçtiğimiz haftalarda alt yapıdan A takıma oyuncu almadığı gerekçesi ile kural gereği 200 bin TL ceza kesilmişti. Fakat dün akşam Güneş Necip ve Fatih Aksoy'u yedek kulübesine alarak ceza kesilmesini önledi.

TRİBÜNLER KAPALI GİŞE

Beşiktaş futbol takımının Monaco zaferinden sonra siyah beyazlı taraftarlar Süper Ligde Başakşehirspor maçı için biletleri çıktığı gün tüketmeleri üzerine dün Vodafone Park Stadınıa gelen taraftarlar bilet bulakmadıkları için karşılaşmayı çarşı içinde izlediler.





