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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
29.06.2018 - 15:26, Son Güncelleme:

Şenol Güneş açıkladı! 'Seneye bizimle olmayacak'

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Şenol Güneş açıkladı! 'Seneye bizimle olmayacak'

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş basın mensuplarına yaptığı açıklamada yeni sezon hakkında konuşurken, takımın geleceği hakkında konuştu.

İşte Güneş'in açıklamaları: 

Güney Kore'deyken alt yapıdan çıkardığın iki futbolcu, geçtiğimiz gün Almanya karşısında forma giyiyordu. Bu gurur veriyor. Talisca ve Tosic'e çok teşekkür ediyorum. Hem çok büyük emek verdiler, hem de çok fedakarlık yaptılar. Para da kazandılar. Vida şu anda milli takımda. Temennim Oğuzhan, Tolgay, Gökhan ve Caner de Dünya Kupası'nda olsun. Oyuncularımız hep en üst seviyede olsun.

Gelene gidene bakmak yerine, elimizdekinin kıymetini bilmek gerekir, yönetime de böyle söyledim. Talisca ve Tosic gitti, sık sık değişiklik olduğu için, ne olduğunu da bilemiyorum. Ben gelenlere bakacağım. Herkesle dost olacağız ama kimseden korkmayacağız. Yola çıktıklarınızı yolda bulduklarınıza değiştirirseniz ya yolunuzu ya dostunuzu kaybedersiniz. Geçen seneki futbolumuzu geliştirmemiz gerekiyor. Taraftarımıza ödememiz gereken bir borcumuz var.

"NEGREDO BİZİMLE OLMAYACAK"
Negredo seneye bizimle olmayacak. Dün geldi tesislere. "İdmana çıkmana gerek yok" dedim. Oğuzhan'dan bu sezon çok şey bekliyorum. Önce içeride sonra dışarıda kazanacağız. İçeride dediğim; yönetim, teknik heyet, futbolcular. Sonra zaten dışarıda kazanırız.

"VAGNER LOVE, LENS, MITROVIC DE GİDEBİLİR"
Vagner Love kulüp bulamazsa bakacağız durumuna. Çok iyi oyuncu. Her tarafı futbolcu adamın, golcülüğü de var. Ama tutmadı ne yapalım. Lens iyi bir oyuncu ama teklif gelmesi durumunda değerlendiririz. Mitrovic'in durumunu bilmiyorum, gider ya da kalır.

"1 NUMARAM TOLGAY DEĞİL, NECİP'TİR"
Tolgay'a, 'Seni istiyorlarsa git. Ben seni oynatmayacağım' dedim. 'Sen benim babamsın' dedi. 'Ne babası' dedim. Oynattığım zaman ağzını açmıyor, oynatmadığım zaman şikayet ediyor. Bu yüzden bu konuda Necip 1 numara.

"ATIBA 1 YIL DAHA..."
Atiba'nın 1 yıl daha kalmasından yanayım, onun da kalma düşüncesi var diye düşünüyorum. Başkan açıklar zaten gerisini.

"ABOUBAKAR PAHALI BİR FUTBOLCU"
Aboubakar olmaz, çok para. Alabilseydik ilk zamanda alırdık. Mario Gomez düştü artık. Biz niye Negredo’yu gönderiyoruz? Denge bozuluyor. Senin tavan fiyatın belli olmalı.

"1 TANE AS STOPER İSTİYORUM"
Ersan'ı sol ayaklı olduğu için alternatif olarak istedim. Beşiktaş'ta bırakmak istiyor. Oynarsa oynatacağım. Yardımcı hocalığa da alışır. Ağabeylik de yapar. Eğer Vida veya Pepe'nin yerine almıyorum onu. Pepe-Vida giderse 1 tane as stoper istiyorum. 

"BURAK YILMAZ'I TRANSFER ETMEK MÜMKÜN DEĞİL" 
Yavaş gitmiyor transfer, para yok. Para olsa merak etmeyin, o kadar hızlı gidiyor ki! Adamlar yapıyor transferi. Başka bir şeye gerek yok, para. Biz nereden para bulacağız şu anda? Burak Yılmaz ile ilgili bana gelen bir şey yok, transferle ilgili bir şey yok. Trabzonspor'dan alman mümkün değil zaten, finansal olarak mümkün değil.

"GÖKHAN GÖNÜL BIRAKABİLİR"
Rafael ve Opare gündemde yok. Bir tek Lang'ı düşündük ama o da gitti. Gökhan bu sene ya oynayacak ya da gidecek. Başka yolu yok.

"LARIN HEYECANLANDIRIYOR AMA..."
Yetenek olarak Larin mi dersin ya da Vagner Love mu? Vagner derim. Ama genç bir oyuncu Larin. Gol atınca da heyecanlandırıyor dolayısıyla. Larin'in eksikleri var. Kafa vuruşları düzgün değil. Kendisini geliştirmesi gerekiyor.

''SOSA GÜNDEMİMİZDE YOK''

Sosa gündemimizde yok. Burak da geçen sene gündemimize geldi. Ben de çok istiyordum ama olmadı. Ödemeler yapılacak. Başkan bu konuyu hallediyor.

 

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