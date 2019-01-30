Şener transferinde pürüz çıktı!
Şener Özbayraklı'nın Beşiktaş ile anlaşamaması nedeniyle Ahmet Bulut hala kulüp binasında bekliyor. Krizi çözmek için Şener kulübe çağırıldı.
Fenerbahçe, Tolgay Arslan transferinde Şener Özbayraklı artı para teklifiyle anlaşma sağlamıştı. Şener'in Beşiktaş ile anlaşamaması üzerine transferde pürüz çıktı.
Şener'in transferinde çıkan parasal anlaşmazlık sebebiyle Şener'in menajeri Ahmet Bulut'un Beşiktaş Kulübü'nde beklediği ve futbolcunun çağırıldığı kaydedildi.
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