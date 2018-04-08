Şener Özbayraklı: Baskıyı her zaman hissediyoruz
Şener Özbayraklı, Fenerbahçe'nin Osmanlıspor'u 2-0 yendiği maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Şener, "Ligin sonu yaklaşıyor, baskıyı her zaman hissediyoruz" dedi.
Şener Özbayraklı'nın sözleri şöyle:
"Geçen hafta en iyi futbolumuzu oynamıştık. Bu hafta biraz baskı vardı. İç sahada oynadığımız sıkıntılı dönemde onu hissettik. Golü geç bulduk. Ligin sonu yaklaşıyor, baskıyı her zaman hissediyoruz. Rakiplerin puan kaybını bekliyoruz. Puan kaybı yaşamazsak umduğumuza ulaşabiliriz. 6 maç var hepsini kazanıp sezon sonunda mutlu olmak istiyoruz.
İç sahada çok sorun yaşadık. Bunu futbolcu arkadaşlarımızın hepsi biliyor. Biz de hata yaptık, bugün biraz şanslıydık. Gol yeyince baskı oluyordu. Kalan haftaları en iyi şekilde geçmek istiyoruz"
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