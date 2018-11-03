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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
03.11.2018 - 00:58, Son Güncelleme:

Semih Özsoy: Galatasaray'a daha fazla kırmızı kart gösterilmeliydi

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Semih Özsoy: Galatasaray'a daha fazla kırmızı kart gösterilmeliydi

Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy, Galatasaray karşısında galibiyeti kaçırdıklarını ve 2-2’lik skordan dolayı da üzüntü duyduklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tribünde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Koray Şener isimli taraftar için büyük üzüntü duyduklarını aktaran Özsoy, “Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Acımız çok büyük. Gencecik kardeşimizi kaybettik tribünde. Koray kardeşimizi bütün müdahalelere rağmen kaybetmişiz, onun üzüntüsünü yaşıyoruz. İnanın sportif anlamda diyecek bir şey yok. Bununla birlikte protokol tribününde olmak üzere Mustafa Cengiz Başkan dahil Galatasaray yöneticilerine teşekkür ederiz. Yukarıda iyi ağırlandık. Ama üzüntümüz çok büyük. Renktaşımızı, kardeşimizi kaybettik. Maç sonunda 2-2’ye üzülen tarafız. Galibiyeti kaçırdığımıza inanıyoruz ama farklı da olabilirdi. Ama bunların hepsinin önüne geçen Koray kardeşimizin durumu. Maçtan sonra saha içinde yaşananlar da saha içinde kaldı diye düşünüyoruz. Tünelde, yukarıda kayda değer hiçbir şey olmadı. Sahada birkaç itişme oldu ama o da sahada oldu bitti. Dolayısıyla büyük bir derbi atlatıldı. Ama geriye Koray kardeşimizin kaybı kaldı. Camianın, sevenlerinin, herkesin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.

“Hakemle ilgili herkesin serzenişi var”

Maçın hakemi Fırat Aydınus ile ilgili iki takımın da serzenişleri olduğuna dikkat çeken Asbaşkan Özsoy, “Penaltıyla ilgili şahsi düşüncem; geçen hafta Ankaragücü’nde Yasin’e verilen penaltının benzeri. Fakat ben bunların direkt muhatabı değilim. Hakemle ilgili herkesin serzenişi olabilir. İncelemek lazım. Bizi de 2-0’a kadarken birkaç şikayetimiz vardı. 3-2’ye giderken şikayetimiz vardı. Görülen kırmızı kartlar açıklandı. Oralarda bir haksızlık olduğuna inanıyoruz. Ama bugün, o gün değil. Konuşacak durumda değiliz. Gerçekten çok üzüntülüyüz. Bu saate kadar bekleme sebebimiz de ortam sakinleşsin de hastaneye gidelim diye” şeklinde konuştu.

“Onlara daha fazla kırmızı kart gösterilmeliydi”

Mücadelenin ardından çıkan olaylardan dolayı Galatasaray’dan Ndiaye, sarı-lacivertli takımdan da Jailson ve Soldado’ya çıkan kırmızı kartlar hakkında da konuşan Semih Özsoy, “Fatih hocanın dediğine ne diyebilirim. Ben sahanın içinde neler oluyor diye geldiğimde çok iyi karşıladı ve aldı götürdü. Bize karşı davranışı iyiydi. Saha içiyle ilgili söylediklerini bilmiyorum. Ama bize göre de kırmızı kartlarda şöyle adaletsizlik var; onlara daha fazla gösterilmeliydi” diye konuştu.

“Hasan hocaya tepki var”

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş ile ilgili düşüncelerini dile getiren Özsoy, “Hasan hocaya tepki var. Oldu, bitti var. Maç içerisinde de var. Videoda da hepsi görünüyor. Sıkıntılı olduğu düşünülüyor. Üzüntümüz çok büyük, dolayısıyla kelimeleri seçiyorum” dedi.

Semih Özsoy, son olarak ise teknik direktör çalışmalarının devam ettiğini, ilerleyen günlerde yönetim kurulunda bu durumun netleşeceğini söyledi.

"Kazanamadığımız için üzgünüm"Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman, Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray'la 2-2 berabere kaldıkları derbide galibiyeti kaçıran taraf olduklarını söyledi. Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Koeman, hayatını kaybeden Fenerbahçeli taraftar Koray Şener'in haberini devre arası aldıklarını belirterek, "Hepimiz çok üzgünüz. Bu aldığımız haber bir futbol maçından çok daha önemli. Üzücü ve trajik bir durum. Ailesinin yanındayız." ifadelerini kullandı. Koeman, "Oyun planımızı, disiplinimizi son ana kadar koruduk. 2-0'ı bulduklarında bizim için işler zorlaştı. Galatasaray'ın geriye çekildiğini gördük. Top bizde daha fazla kaldı. Daha iyi oynamaya başladık. Hak ettiğimiz için 2-2'yi yakaladık. Biz bu maçı nasıl kazanamadık? Bence inanılmaz. Kazanamadığımız için üzgünüm." değerlendirmesinde bulundu.
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