Seleznyov: Karabükspor'u hatırlamak istemiyorum
YEREL HABERLER SELEZNYOV: KARABÜKSPOR'U HATIRLAMAK İSTEMİYORUM
Teleset Mobilya Akhisarspor’un golcü oyuncusu Yevhen Seleznyov, “Karabükspor hakkında bir şey söylemek ve hatırlamak istemiyorum” dedi.
Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe’yi 3-2’lik skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından Teleset Mobilya Akhisarsporlu futbolcu Yevhen Seleznyov basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Galibiyeti Teknik Direktör Okan Buruk sayesinde aldıklarını ifade eden Seleznyov, “Almamız gereken bir galibiyet. Tamamen hocaya bağlıyorum. Çok iyi bir hoca. Tribünlere gönderdiler ama onun bu maçı da onun sayesinde aldık” şeklinde konuştu.
“KARABÜKSPOR’DA 6 AY ZAMAN KAYBETTİM”
Ukraynalı futbolcu, halen yüzde yüz performansta olmadığını söyleyerek, “Bütün maçlarda attığımı söyleyemem ama 3 maçtır atıyorum. Yüzde yüzümde değilim. Karabükspor’da 6 ay zaman kaybettim. Daha fazlasını istiyorum. Performansımı arttırmak istiyorum” açıklamasını yaptı.
“HENRIQUE ÇOK İYİ BİR FUTBOLCU”
Tecrübeli futbolcu, takım arkadaşı Paulo Henrique hakkında da konuşarak, Brezilyalı oyuncunun topla iyi oynayabilen çok iyi bir futbolcu olduğunu belirtti.
“KARABÜKSPOR’U HATIRLAMAK İSTEMİYORUM”
32 yaşındaki oyuncu, Kardemir Karabükspor ile ilgili sorulan soruya ise, “Karabükspor hakkında bir şey söylemek ve hatırlamak istemiyorum” cevabını verdi.
MUSTAFA YUMLU'DAN PENALTI YORUMU
Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor, Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Mustafa Yumlu, "Hocamızın bize söylediği talimatların hepsini bugün gerçekleştirdik. Duran toptan gol bulacağımızı biliyorduk. Çünkü artık duran toplar işi çözüyor. İlk yarı takım olarak çok iyi oynadık ve bir tane pozisyon verdik. Burada Fenerbahçe'ye karşı bir tane pozisyon vermek bizim için çok iyi. İkinci yarı Fenerbahçe hiç beklemediğimiz bir oyun sistemine döndü. Doldur boşalta döndü. Fernandao ile ikinci topları almaya çalıştılar. Biz de karşılık vermeye çalıştık. Sonuçta buradan galibiyet alarak dönüyoruz, mutluyuz" dedi.
"FERNANDAO YABANA ATILACAK BİRİ DEĞİL"
Stoperin en sevdiği işin cepheden gelen toplara çıkıp kafa vurmak olduğunu ifade eden Yumlu, "Daha rahat olabileceğini düşündük ama Fernandao da yabana atılacak biri değil. Bu sefer onun düşürdüğü ikinci topları almaya çalıştık ve aldık. Pozisyon da verdik ama sonuçta Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de oynuyorsun. Bugün kazanmak önemliydi" diye konuştu.
"ELİMİZDEN GELDİĞİNCE MÜCADELE EDİP TOPLAYABİLDİĞİMİZ KADAR PUAN TOPLAYACAĞIZ"
Ligde alt sıralarla bağlantılarının neredeyse koptuğunu dile getiren Mustafa Yumlu, "Doğal olarak sahada çıkıp elimizden geldiğince mücadele edip toplayabildiğimiz kadar puan toplayacağız. Türkiye Kupası'nda da rövanş maçımız var. Ona da en iyi şekilde hazırlanıp, elimizden gelen gayreti gösterip sonuç ne olursa olsun iyi futbol oynamaya çalışacağız" şeklinde konuştu.
Soldado ile ikili mücadeleye girdiğini ve bu şekilde bir penaltının olmayacağını vurgulayan Yumlu, "Futbolda temas illaki olacak. Ona penaltı verilecekse çok şey var, her şeye verilmesi gerekiyor" dedi.
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