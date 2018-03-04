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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol Seleznyov: Karabükspor'u hatırlamak istemiyorum
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04.03.2018 - 23:28, Son Güncelleme:

Seleznyov: Karabükspor'u hatırlamak istemiyorum

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YEREL HABERLER SELEZNYOV: KARABÜKSPOR'U HATIRLAMAK İSTEMİYORUM

Teleset Mobilya Akhisarspor’un golcü oyuncusu Yevhen Seleznyov, “Karabükspor hakkında bir şey söylemek ve hatırlamak istemiyorum” dedi. 

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe’yi 3-2’lik skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından Teleset Mobilya Akhisarsporlu futbolcu Yevhen Seleznyov basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Galibiyeti Teknik Direktör Okan Buruk sayesinde aldıklarını ifade eden Seleznyov, “Almamız gereken bir galibiyet. Tamamen hocaya bağlıyorum. Çok iyi bir hoca. Tribünlere gönderdiler ama onun bu maçı da onun sayesinde aldık” şeklinde konuştu. 

“KARABÜKSPOR’DA 6 AY ZAMAN KAYBETTİM” 

Ukraynalı futbolcu, halen yüzde yüz performansta olmadığını söyleyerek, “Bütün maçlarda attığımı söyleyemem ama 3 maçtır atıyorum. Yüzde yüzümde değilim. Karabükspor’da 6 ay zaman kaybettim. Daha fazlasını istiyorum. Performansımı arttırmak istiyorum” açıklamasını yaptı. 

“HENRIQUE ÇOK İYİ BİR FUTBOLCU” 

Tecrübeli futbolcu, takım arkadaşı Paulo Henrique hakkında da konuşarak, Brezilyalı oyuncunun topla iyi oynayabilen çok iyi bir futbolcu olduğunu belirtti. 

“KARABÜKSPOR’U HATIRLAMAK İSTEMİYORUM” 

32 yaşındaki oyuncu, Kardemir Karabükspor ile ilgili sorulan soruya ise, “Karabükspor hakkında bir şey söylemek ve hatırlamak istemiyorum” cevabını verdi.

Herkes montunu çocuklara verdi Seleznov hariç...
Herkes montunu çocuklara verdi! Seleznov hariç...

MUSTAFA YUMLU'DAN PENALTI YORUMU

Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor, Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Mustafa Yumlu, "Hocamızın bize söylediği talimatların hepsini bugün gerçekleştirdik. Duran toptan gol bulacağımızı biliyorduk. Çünkü artık duran toplar işi çözüyor. İlk yarı takım olarak çok iyi oynadık ve bir tane pozisyon verdik. Burada Fenerbahçe'ye karşı bir tane pozisyon vermek bizim için çok iyi. İkinci yarı Fenerbahçe hiç beklemediğimiz bir oyun sistemine döndü. Doldur boşalta döndü. Fernandao ile ikinci topları almaya çalıştılar. Biz de karşılık vermeye çalıştık. Sonuçta buradan galibiyet alarak dönüyoruz, mutluyuz" dedi.

"FERNANDAO YABANA ATILACAK BİRİ DEĞİL"

Stoperin en sevdiği işin cepheden gelen toplara çıkıp kafa vurmak olduğunu ifade eden Yumlu, "Daha rahat olabileceğini düşündük ama Fernandao da yabana atılacak biri değil. Bu sefer onun düşürdüğü ikinci topları almaya çalıştık ve aldık. Pozisyon da verdik ama sonuçta Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de oynuyorsun. Bugün kazanmak önemliydi" diye konuştu.

"ELİMİZDEN GELDİĞİNCE MÜCADELE EDİP TOPLAYABİLDİĞİMİZ KADAR PUAN TOPLAYACAĞIZ"

Ligde alt sıralarla bağlantılarının neredeyse koptuğunu dile getiren Mustafa Yumlu, "Doğal olarak sahada çıkıp elimizden geldiğince mücadele edip toplayabildiğimiz kadar puan toplayacağız. Türkiye Kupası'nda da rövanş maçımız var. Ona da en iyi şekilde hazırlanıp, elimizden gelen gayreti gösterip sonuç ne olursa olsun iyi futbol oynamaya çalışacağız" şeklinde konuştu.
Soldado ile ikili mücadeleye girdiğini ve bu şekilde bir penaltının olmayacağını vurgulayan Yumlu, "Futbolda temas illaki olacak. Ona penaltı verilecekse çok şey var, her şeye verilmesi gerekiyor" dedi.

 

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