Herkes montunu çocuklara verdi! Seleznov hariç...
Yoğun yağmur altında oynanan Fenerbahçe - Akhisarspor maçının seremonisinde tüm futbolcular montlarını çocuklara giydirdi. Seleznov hariç...
Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Fenerbahçe - Akhisarspor maçı öncesindeki bir olay izleyicilerin tepkisini çekti. Seremonide yoğun yağmur altında çocukların ıslanmaması için tüm futbolcular polarlarını çocuklara verirken, Akhisarlı Yevgen Seleznov'un vermemesi dikkatlerden kaçmadı. Çek futbolcunun bu hareketi tepkiye neden oldu.
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