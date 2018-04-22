Şekip Mosturoğlu ile Beşiktaşlı yönetici arasında flaş diyalog! Olay sözler...

Aynı programda Beşiktaşlı yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Fenerbahçe yöneticisi Şekip Mosturoğlu aarasında dikkat çeken diyaloglar yaşandı. İşte Beyaz TV'ye konuşan Şekip Mosturoğlu'nun sözleri ve o diyaloglar:

Şafak Bey, benim sevdiğim bir kardeşimdir. TFF’nin henüz karar vermediği bir konuda yöneticilerin televizyona katılıp yorum yapması doğru değildir. Talimatnamelere göre tatil edilmesinin doğru olup olmadığına karar verecek olan TFF’dir. Farklı bir karar da çıkabilir. Bundan önce emsal olmuş kararlar olmuştu. Geçen sezon Karsspor – Artvinspor maçında verilmiş bir karar var. Bu kararlar tek tek irdelendiğinde bu kararın da tartışılabilir olduğu ortadadır.

Fenerbahçe TV’de benim yaptığım geçmiş olsun dileği tüm kulübü bağlar. Fenerbahçe Kulübü de Şenol Güneş’e geçmiş olsun demiştir. Saha ve seyirci olayları kimsenin arzu etmemesi gereken ve eleştirilmesi gereken olaylardır. Bu olayların görüntüleri TFF’ye sunuldu. Bu görüntüler üzerinden maçın tatil edilip edilmemesi gerektiğine karar verecek. Ben şuna üzülüyorum; zaman zaman bundan daha büyük olaylarla karşılaştık. Hasan Çetinkaya’nın kafasının yarıldığı maç devam etti. Trabzonspor - Fenerbahçe maçında Aykut Kocaman’ın kafasına taş geldiğinde hoca arkasını dönüp bile bakmadı. Bunların hiçbirinde maç tatil olmadı. Bu maçın tatil olması TFF’nin takdirinde. Burada bence hakem hatalı karar vermiştir. Bu maçın raporları sosyal medyada yayınlandı kulüp olarak bizde de var. Müsabaka hakemi, Şenol Güneş’in kafasına madde geldiğini ve kulübeye oturduğunu görüyor. Daha sonra da kulübeden çıkıp tünele yönlendiğini gördüğünü sonra da düştüğünü gördüğünü söylüyor. 58.dakikada başlıyor, 59.dakika bu olaylar bitiyor. Hakem de 59.dakikada sahayı terk ediyor ancak o dakikada Beşiktaşlı oyuncuların büyük çoğunluğu sahayı terk etmişti

Burada yanlış olan; tünel içerisindeki olaya hakem müdahale edemez, temsilci müdahale eder. Müsabaka tatil edilmişse, Fenerbahçeli oyuncuları da soyunma odasına göndermesi gerekir. Hakemin soyunma odasına gittiğinde tatil etmediği kesin. Hakem soyunma odasına giderken Beşiktaşlı oyuncuların sahayı terk ettiği de kesin. Hakem Şenol hocayı görmüyor. Sadece temsilciye Beşiktaşlı yetkililer, Şenol Güneş'in ambulansla gittiğini söylüyor. Dikiş kısmıyla ilgili olarak sosyal medyada yansıyan raporu gördüm. Bu benim uzmanlık alanım değil, sosyal medyada gereksiz olduğu konuşuluyor ama benim uzmanlık alanım değil. Bu konuda TFF gerekli raporu isteyecektir.

Bu statta 44 tane derbi oynandı. Böyle bir olay yaşanmadı. Bu gerginliğin bir benzeri bir haftada iki kez Vodafone Arena'da oynandı. Aynı kriterler uygulansa o da tatil edilirdi. Mete Kalkavan'ın yönettiği bir Sivasspor maçı var. Ertuğrul Taşkıran'ın kafası yarıldı, o maç tatil edilmedi. Ertuğrul'un kendisini yere atmaması mı kusur? Spor hukuku emsal kararlar üzerinde yürür. TFF buna göre karar verecektir. Mete Kalkavan gereksiz olarak soyunma odasına gitmiştir. Şenol Güneş'in gidişi de kural dışıdır.

Galatasaray - Fenerbahçe maçında olan olaylar, bundan daha mı büyük olaylar? Bir şampiyonluk maçında 20 dakika maç duruyor, Denizli'de. Galatasaray maçında oyun 40 dakika duruyor. Polis müdahale ediyor, maç devam ediyor. Trabzon maçında Aykut Kocaman'ın kafasına taş atılıyor, hocamız arkasını dönüp bakmıyor bile. Kumpas iddiasıyla ilgili olarak da savcılık araştırma yapıyor.

Şekip Mosturoğlu ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu arasında neler konuşuldu?

Aynı programda açıklamalar yapan Beşiktaşlı yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Fenerbahçe yöneticisi Şekip Mosturoğlu aarasında dikkat çeken diyaloglar yaşandı. İşte o sözler:



Şekip Mosturoğlu: Güvenliklerin Erdinç Bey'e saldırdığı söyleniyor. Ancak raporda öyle yazmıyor, Erdinç güvenliğe saldırmış. Rapora göre ilk olarak saldıran Erdinç...

Şafak Mahmutyazıcıoğlu: Rapor baz alacaksak ona göre konuşalım. Her şey normaldi maç tatil oldu diyor. Adam korner kullanamıyor normal. Adamın kafası yarılıyor normal ama bizim statta oynanan maç mı anormal? Fenerbahçe 3-0 kazansın hiç önemli değil. Adam durup dururken kafasına 5 tane dikiş attırmış öyle mi? Stadımızda edilen küfürler için özür dileriz. Siz 3-0 hükmen kazanın. Direkt kupayı da size versinler. Kafasına yarılmadan dikiş attırdı öyle mi?

Millet birbirini öldürecek, hakem takdir hakkını kullanıyor. TFF karar verecek ve buna saygılıyız.

Şekip Mosturoğlu: Raporda kafada yarık var demiyor.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu: Bir tane tokat bile yese bu maç devam etmeli mi? Bu konuşulacak şey mi? Bizim kupaya ihtiyacımız yok. Kadıköy'de yenmeye de gerek yok. Sürekli konuyu farklı yere çekiyorsunuz. Raporda öyle yazıyor diyorsunuz. Erdinç, güvenliğe saldırdı deniyor. Öyle bile olsa sizin stadınızda güvenliği siz sağlamalısınız.

Şekip Mosturoğlu: Bu tip olaylarda Türkiye'de Aykut Kocaman'a farklı, Hasan Çetinkaya'ya farklı yaklaşım oluyorsa biz buna karşıyız. Fenerbahçe'nin teknik direktörünün başına taş gelince bu camiaya mal edilemez deniyorsai biz buna karşıyız.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu: 3-5 kendini bilmezin yaptığı olaydır. Camiaya mal edilemez. Hasan Çetinkaya'nın kafasının yarılması da normal değil.

Şekip Mosturoğlu: O zaman neden devam edildi?

Şafak Mahmutyazıcıoğlu: Lyon'da hiçbir suçumuz yoktu. Taraftarımızı biz getirmedik dedik ama ona rağmen Beşiktaş forması giyen seyirci yüzünden ceza yedik. Bunda ne suçumuz var?

Şekip Mosturoğlu: Bu olaylarda Lyonlu oyuncular tahrik etti mi? Taraftarlar la tartışmaya girdiler mi?

Şafak Mahmutyazıcıoğlu: Lyon'u mu savunuyorsunuz? Bu durumdan siz sorumlusunuz. Bizim hocamızın kafası sizin stadınızda yarıldı. Bunun artık bir standardı olsun. Ona göre buna göre değişmesin. Adam o an güvensiz hissetti, nasıl devam edebilirdi? Tamam kupa sizin olsun.

Şekip Mosturoğlu: Şafak bahşetti diye kupayı Fenerbahçe almaz. Henüz kimse kupayı hak etmedi. Daha Akhisar var, Şafak istedi diye Fenerbahçe kupayı almaz. Hak ettiği için alır. Türkiye'nin en güvenli stadı Fenerbahçe Stadı'dır.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu: Vodafone'da böyle bir olay olamaz

Şekip Mosturoğlu: Biz sizinle her statta her şartta oynarız. Şafak Bey'in kupayı 9 kişiyle oynayalım gibi latifelerine ihtiyacımız yoktur. Eğer şiddetle mücadele edilecekse, bu mücadelenin yeri sadece TFF değildir. 6222 saylı yasada değişiklik yapılmasıdır. Etkin tedbirlerle bunlar önlenir. Her taraftara bir polis bile verilse bunlar önlenemez. Fenerbahçe adalete güveniyor.

Şekip Mosturoğlu: Soruşturmada gizlilik var, 50'ye yakın gözaltı var. Bununla ilgili bilgi veremem. Sonunu bekleyelim olay aydınlanacaktır. Çarşamba günü verilecek kararı bekleyelim ona göre konuşalım. Türkiye enteresan bir süreci yaşıyor. Futbol üzerinde oynanmaya çalışılan kirli oyunlar var. Otobüs kurşunlanması ve 12 Mayıs hadisesi gibi... Bu olayların ardından terör örgütleri vardır. Açıklamalarımıza dikkat edelim. Sonunda adalet yerini bulacaktır.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu: Biz çıkıp taraftarımız hakkında yanlış yaptılar diye söylüyoruz. Amerika'yı bir daha keşfetmeye gerek yok. Burada standartlar belli.