Sebastian Veron'dan Jose Sosa açıklaması
Arjantin Ligi ekiplerinden Estudiantes Kulübü Başkanı Juan Sebastian Veron, yeni stadyumun açılışında açıklamalarda bulundu. Veron, Trabzonsporlu Jose Sosa ile ilgili de konuştu.
"Sosa burada olacaktı ama..."
Veron yaptığı açıklamada, "Jose Sosa burada olacaktı ancak takımının çok önemli bir maçı olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.
"Herkesi burada görmek heyecan verici"
Stadyum açılışında konuşan Veron, "Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Burada herkesi görmek gerçekten heyecan verici. Bu uzun süredir hayal ettiğimiz bir andı. Burada sadece hayaller inşa edilmedi, burada bir aile oluşturduk. Bugün hissettiğimiz sadece ve sadece mutluluktur. Bir rüya sevgisi sona ermiştir. Ancak birçok diğer rüyanın gerçekleşmeye devam etmesi gerektiğini de çok iyi biliyoruz. Çünkü bu bir varış noktası değil, daha birçok rüyaların başlangıç noktası olacaktır" şeklinde konuştu.
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