Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür Almanya yolcusu
Dizinden yaşadığı ciddi sakatlık sonrası ameliyat olan Abdülkadir Ömür, ikinci kez Almanya’nın yolunu tutacak.
Dizinden yaşadığı ciddi sakatlık sonrası ameliyat olan Abdülkadir Ömür, ikinci kez Almanya’nın yolunu tutacak.
Aralık ayının başında Berlin’e gitmesi planlanan genç futbolcu, burada 1 ay rehabilite süreci geçirecek.
Konuyla ilgili konuşan Trabzonspor sağlık kurulu başkanı Yaşar Kibar Güven, “Abdülkadir sahalara daha güçlü dönecek. Tedavi süreciyle ilgili şu an herhangi bir aksilik yok” ifadelerini kullandı.
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