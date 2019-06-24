Schalke’den Ozan’a 4 yıllık sözleşme
G.Saray'da yetişen genç yıldıza talip olanların sayısı 4'e çıktı.
Serbest kalma bedeli 15 milyon Euro olan Ozan Kabak’a, Bayern Münih, Milan ve West Ham’ın ardından Schalke 04 de talip oldu. Alman kulübü transfer için resmi girişimlere başladı.
GALATASARAY’ın ardından Stuttgart’ta sergilediği başarılı futbolla Avrupa devlerini peşine takan Ozan Kabak’a, Schalke 04 Kulübü de talip oldu. Alman ekibi, 19 yaşındaki defans oyuncusunu renklerine bağlamak için resmen devreye girdi ve 4 yıllık sözleşme teklif etti. Stuttgart’ın geçtiğimiz ocak ayında 11 milyon Euro’ya Galatasaray’dan satın aldığı Ozan Kabak’ın sözleşmesindeki serbest kalma bedeli 15 milyon Euro. Schalke 04’ten önce Bayern Münih, Milan ve West Ham United’ın talip olduğu genç futbolcunun transferi 26 Haziran Çarşamba gününe dek sonuçlanacak. Ozan, gelecek sezon hangi takımda forma giyeceğine 26 Haziran’da karar vereceğini, kendisiyle ilgilenen kulüplere iletti. Stuttgart’tan yılda 1.8 milyon Euro kazanan ve vergilerin kesilmesinin ardından eline net 1 milyon Euro geçen Ozan’ın transferini en çok isteyen kulüp Milan.
SADECE 6 AYDA 4 MiLYON EURO KÂR
İtalyan ekibi, serbest kalma bedeli olan 15 milyon Euro’yu ödemeye hazır olduğunu Stuttgart’a bildirdi. Almanya 2. Ligi’ne düşen Stuttgart, bu satışın gerçekleşmesi halinde Ozan Kabak’tan, sadece 6 ay içinde 4 milyon Euro kâr etmiş olacak.
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