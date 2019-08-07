Schalke'de başkan Toennies 3 aylığına koltuğu bıraktı
Irkçı söylemlerde bulunduğu gerekçesiyle Almanya’da büyük eleştiri alan Schalke 04 Kulübü Başkanı Clemens Toennies görevini 3 aylığına bıraktığını açıkladı.
Efkan Bucak / Spor Arena
Bir et işleme tesisi sahibi olan dolar milyarderi Clemens Toennies geçen hafta katıldığı bir konferansta “Doğayı korumak adına vergileri artırmak yerine Afrika’da daha fazla güç santralı kurulmalı. Böylece Afrikalılar da ağaç kesmeyi ve hava karardığında çocuk yapmayı bırakırlar” demişti.
Bu açıklamaya Schalke Kulübü futbolcuları da tepki göstermiş, hatta Gana asıllı Gerald Asamoah “Yorumlar beni çok kırdı” demişti. Toennies ise özür dilerken 3 aylığına görevi bıraktığını belirtti.
Bayern Münih'in Schalke 04'e attığı en güzel 5 golü izliyoruz...
Yorumları Göster
Yorumları Gizle