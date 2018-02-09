Savunmayı "Kilit"lediler! Onu, Fenerbahçe kaptı...
Fenerbahçe, İsveç temsilcisi Jönköping'in U21 takımında oynayan 18'lik stoper Andreas Kilit'i transfer etti.
Bu sezon sarı-lacivertlilerin U21 takımında forma giyecek olan genç oyuncu ile 1.5 yıllık kontrat yapıldı.
Kilit, "Babam ve menajerim Fenerbahçe ile görüştü. Videomu izleyip 5 dakikada anlaştılar. Her 6 ayda bir beni değerlendirecekler. Büyük takım hayalim gerçek oldu" dedi.
Sarı lacivertliler altyapıya daha önce de eski futbolcuları Milan Rapaiç'in oğlunu transfer etmişlerdi. (Fotomaç)
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