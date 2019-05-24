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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
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24.05.2019 - 08:11, Son Güncelleme:

Satış listesindeydi, kahraman oldu; Feghouli

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Satış listesindeydi, kahraman oldu; Feghouli

Terim sezonun ilk yarısında sadece 1 gol atabilen Feghouli için yönetime “Talibi çıkarsa satın” raporunu verdi... Ancak teklif gelmediği için takımda kalan Cezayirli, şampiyonluğun mimarı oldu.

Zorlukları teker teker aşarak şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ın bu başarısının altında birçok ismin imzası var... Ancak hiç kuşkusuz bu isimlerin arasında Sofiane Feghouli'nin yeni çok özel... Sezonun ikinci yarısında gösterdiği müthiş performans ve golleriyle hayat veren Cezayirli yıldız, belki de şampiyonluk yolunda en kilit isim oldu.

SADECE 24 DAKİKA

Oysa ki aynı Feghouli sezonun ilk yarısında adeta kayıpları oynuyordu... Sezon başı kampında Fatih Terim'le gerilim yaşayan Feghouli, ligin ilk 6 haftasında sadece 24 dakika forma giyebildi. 12. haftadaki Kayserispor maçıyla beraber ilk 11'deki yerini almaya başlasa da ilk devreyi sadece 1 gollük katkıyla tamamlayabildi.

HİÇ MEMNUN DEĞİLDİ

Devre arası geldiğinde transfer planlaması yapan yönetimin, Finansal Fair Play nedeniyle özellikle forvet transferi yapması için oyuncu satması gerekiyordu. Yönetime rapor veren Fatih Terim, "Feghouli'nin talibi çıkarsa satılabilir" dedi. Terim hem fiziki durumu hem de konsantrasyon sorunları nedeniyle Cezayirli futbolcudan hiç memnun değildi.

MECBUREN KALDI

Ancak planlar tutmadı ve iyi bir teklif alamayan Feghouli 'mecburen' takımda kaldı... Terim ve yönetimi sıkıntıya sokan bu gelişmenin şampiyonluk yolunda önemli bir faktör olacağını o günler kimse bilmiyordu. Fatih Terim'le özel bir görüşme yapan Feghouli, "Bana güvenin hocam . Hatalarımdan dersleri aldım. Gerçek performansımı göstereceğim" ifadesini kullandı.

VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU

Ve 'Soso' sözünü tutarak ikinci yarıya fırtına gibi girdi. Artık idmanlarda çok daha iyi çalışıyor, takım içinde sorumluluk alıyordu. Bir anda takımın en önemli silahı haline gelen Feghouli kritik maçlarda attığı goller, yaptığı asistler ve lider kişiliği ile şampiyonluğun en önemli mimarlarından birisi oldu. Devre arasında yaşanan bir kriz, aslında şampiyonluk yolunda fitili ateşlemişti.

 

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