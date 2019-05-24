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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik
24.05.2019 - 09:57, Son Güncelleme:

Transfere scout onayı! İlk hedef...

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Transfere scout onayı! İlk hedef...

Galatasaray’ın, devre arasında çok istediği Benjamin Tetteh’e ilgisi devam ediyor. Marcao, Luyindama transferlerinde olduğu gibi scout (izleme) ekibinin önerdiği 21 yaşındaki Ganalı forvet, Diagne satılırsa ilk hedef olacak.

Geçmiş yıllardaki transfer stratejisini değiştiren Sarı-Kırmızılılar, devre arasında olduğu gibi scout ekibi tarafından önerilen bir kaç ismi mutlaka renklerine bağlayacak.

Marcao ve Luyindama transferlerinde Galatasaray’ın izleme ekibinin imzası bulunurken, iki oyuncuda da Cim Bom hedefi 12’den vurdu. Ocak ayında Galatasaray’ın kapısından dönen bir isim daha vardı: Benjamin Tetteh. Haftalarca kulübü Sparta Prag ile görüşülen Tetteh için rakamlar 10 milyon Euro seviyelerine ulaşınca yönetim geri adım atmıştı. Ancak 21 yaşındaki Ganalı oyuncunun ismi hâlâ gündemde.

Diagne’nin satılması halinde Galatasaray 2 forvet birden alabilir. 1 yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen durumu belirsiz olan Mitroglou da giderse bu sayı 3’e çıkacak. Fatih hoca, Luyindama ve Marcao’da olduğu gibi scout ekibine Tetteh konusunda da çok güveniyor. Diagne’nin durumuna göre yönetim, hem Sparta Prag hem de Tetteh ile yeniden temas kurmaya hazırlanıyor.

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Transfere scout onayı İlk hedef...

 

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