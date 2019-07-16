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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
16.07.2019 - 13:43, Son Güncelleme:

Samsunspor, Fenerbahçeli Ahmethan Köse'ye talip | Transfer haberleri

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Samsunspor, Fenerbahçeli Ahmethan Köse'ye talip | Transfer haberleri

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Samsunspor'un kulüp başkanı İsmail Uyanık, "Fenerbahçe'nin genç santrforu Ahmethan Köse'yi bonservisi ile kadromuza katmak istiyoruz." dedi.

Uyanık, Büyükşehir Belediyesine ait restoranda düzenlediği basın toplantısında, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Samsunspor'un önceliğinin altyapısını kurmak olduğuna işaret eden Uyanık, "Samsunspor'un altyapısını güçlü şekilde kuramazsak, bu İstanbul masalı uzun sürmez. Kendi oyuncularımızı yetiştiremezsek, dışarıdan toplama oyuncularla yolumuza devam edemeyiz. Türkiye'de alt liglerde şu anda dışarıdan oyuncu alabilecek, parasını ödeyebilecek sadece 3-5 kulüp var. Samsunspor da bu takımların arasında. Geçmişte kendi yıldız oyuncularımızı yetiştirdiğimiz gibi fabrika ayarlarına dönmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

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Uyanık, şampiyon olup bir üst lige çıkmak istediklerini vurgulayarak, bunun için önemli transferler yaptıklarını kaydetti.

Genç ve gelecek vadeden oyuncuları transfer etmeye çalıştıklarını dile getiren Uyanık, şöyle devam etti:

"Fenerbahçe'nin altyapısında yetişen Ahmethan Köse de böyle bir oyuncu. Genç santrfor Ahmethan Köse'yi bonservisi ile kadromuza katmak istiyoruz. Oyuncu ile anlaştık. Genel menajerimiz Mustafa Aztopal bugün Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ile görüşecek. Takımıyla da anlaşırsak Ahmethan'ı kadromuza dahil edeceğiz. Samsunspor'un geleceği ve bugünü için önemli bir transferi yapmış oluruz."

Uyanık, Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü'nden de Yalçın Kılınç ile her konuda anlaştıklarını, kulübün karar vermesini beklediklerini sözlerine ekledi.

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