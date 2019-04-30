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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
30.04.2019 - 12:17, Son Güncelleme:

Şampiyonluk yolunda "Süper" heyecan

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Şampiyonluk yolunda "Süper" heyecan

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun tamamlanmasına 4 hafta kala zirve yarışında büyük heyecan yaşanıyor.

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun tamamlanmasına 4 hafta kala zirve yarışı, büyük bir heyecana sahne oluyor. Ligde lider Medipol Başakşehir, ikinci sıradaki Galatasaray ve üçüncü basamaktaki Beşiktaş arasındaki şampiyonluk mücadelesi, futbolseverlere son 4 haftada büyük bir heyecan yaşatacak.
Süper Lig'de 10. haftadan bu yana liderlik koltuğunda oturan 62 puanlı Medipol Başakşehir, üst üste yaşadığı puan kayıplarına rağmen şampiyonluk yolunda en avantajlı takım konumunda bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig'de çıktığı son 16 karşılaşmada 10 galibiyet ve 6 beraberlik yaşayan Galatasaray, son maçında konuk olduğu Atiker Konyaspor ile golsüz berabere kalarak uzun bir aradan sonra liderlik koltuğuna oturma fırsatını değerlendiremedi. Altı hafta önce lider Medipol Başakşehir'in 13 puan gerisinde bulunan Beşiktaş, yakaladığı 6 maçlık galibiyet serisiyle puan farkını 3'e indirdi ve şampiyonluk umutlarını son 4 haftaya taşıdı.

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- Medipol Başakşehir'in düşüşü

Süper Lig'de 10. haftadan bu yana lider durumda bulunan Medipol Başakşehir, üst üste yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluk yolunda önemli bir avantajı kaçırdı. Ligde 25. hafta sonunda Galatasaray'ın 8, Beşiktaş'ın ise 13 puan önünde yer alan turuncu-lacivertli takım, bu üstünlüğünü koruyamadı. Medipol Başakşehir, oynadığı son 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayarak toplam 10 puan kaybetti. Lider Medipol Başakşehir, ligde kritik son 4 haftaya Galatasaray'ın 2, Beşiktaş'ın ise 3 puan önünde girdi.

Medipol Başakşehir'in kalan 4 maçı şu şekilde:

31. hafta: Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir
32. hafta: Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü
33. hafta: Galatasaray-Medipol Başakşehir
34. hafta: Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor

- Galatasaray, 16 maçtır yenilmiyor

Süper Lig'de 60 puanla ikinci sırada yer alan Galatasaray, 16 maçtır yenilmiyor. Ligde son mağlubiyetini 14. haftada Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılılar, daha sonra çıktığı 16 müsabakada 10 galibiyet ve 6 beraberlik gördü. Galatasaray, Süper Lig'deki son maçında Atiker Konyaspor ile deplasmanda golsüz berabere kalarak uzun bir aradan sonra averajla liderlik koltuğuna oturma fırsatını değerlendiremedi. Galatasaray, kalan 4 maçında, şampiyonluk yolundaki rakipleri Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'i de konuk edecek.

Galatasaray'ın kalan 4 maçı şu şekilde:

31. hafta: Galatasaray-Beşiktaş
32. hafta: Çaykur Rizespor-Galatasaray
33. hafta: Galatasaray-Medipol Başakşehir
34. hafta: Demir Grup Sivasspor-Galatasaray

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Gece yarısı dikkat çeken an! Terim...

- Beşiktaş ivme yakaladı

Beşiktaş, ligde yakaladığı galibiyet serisiyle şampiyonluk umutlarını tazeledi. Ligde 24. hafta sonunda lider Medipol Başakşehir'in 13, Galatasaray'ın ise 5 puan gerisinde yer alan siyah-beyazlı takım, aldığı seri galibiyetlerle şampiyonluk umutlarını son 4 haftaya taşıdı. Ligin ikinci yarısında 10 galibiyet ve 3 beraberlik alan, yenilgi yaşamayan Beşiktaş, ayrıca son 6 maçından da galip ayrıldı. Topladığı 33 puanla ikinci yarının lideri konumundaki siyah-beyazlı ekip, kalan 4 haftada şampiyonluk için sahaya çıkacak.

Beşiktaş'ın kalan 4 maçı şu şekilde:

31. hafta: Galatasaray-Beşiktaş
32. hafta: Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor
33. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş
34. hafta: Beşiktaş-Kasımpaşa

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Şampiyonluk yolunda Süper heyecan

Beşiktaş'ta derbi maçın hazırlıkları sürüyor...

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