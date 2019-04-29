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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
29.04.2019 - 11:55, Son Güncelleme:

Göztepe 55 gün sonra ateşten çıktı

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Göztepe 55 gün sonra ateşten çıktı

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir'i deplasmanda 2-0 yenen Göztepe, alt sıralardaki rakiplerinin de puanlar kaybettiği haftayı çok karlı kapatıp tam 55 gün sonra düşme hattından çıktı. 

Sezonun 24'üncü haftasında dış sahada 1-1 berabere kaldığı Atiker Konyaspor karşılaşmasının ardından 16'ncı sıraya gerileyen Göztepe, lig takviminde 7 hafta boyunca kabus gördü. Bir türlü çıkışa geçemeyen Göz-Göz, özellikle evinde kaybettiği kritik karşılaşmaların ardından 17'nci sıraya kadar geriledi. Ancak Başakşehir galibiyetiyle silkinen sarı-kırmızılılar rakipleri Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Bursaspor ve Akhisarspor'un berabere kalmasıyla rahat bir nefes aldı. 

Medipol Başakşehir galibiyetiyle 30 puana yükselen İzmir ekibi averajla da olsa 15. sırayı gördü. Kalan 4 haftada Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor, Bursaspor (D) ve Ankaragücü ile adeta kader sınavlarına çıkacak Göztepe'de şimdilik kara bulutlar dağıldı. Son 4 maçın 3'ünü evinde oynamanın avantajını kullanmak isteyen İzmir temsilcisinde tüm camia kenetlendi. Geldiği günden bu yana ilk kez 3 puan sevinci yaşayan teknik direktör Tamer Tuna, "Artık hataya yer yok. Tüm ipler bizim elimizde. Göztepe'nin yeri her zaman Süper Lig olacak" diye konuştu. Başkan Mehmet Sepil'in ise sezon sonuna kadar takımın yanında olacağı kaydedildi. 

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