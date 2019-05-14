Şampiyonlar Ligi'nde Tottenham-Liverpool finali Damir Skomina'nın
Tottenham ile Liverpool arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finalini, Slovenya Futbol Federasyonundan Damir Skomina'nın yöneteceği açıklandı.
Şampiyonlar Ligi'nde Tottenham ile Liverpool arasında oynanacak final maçını Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Damir Skomina'nın yöneteceği açıklandı.
Tottenham Lucas Moura'nın 3 golüyle Ajax'ı eleyip Şampiyonlar Ligi finaline çıkmıştı...
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